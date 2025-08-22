Résen volt: visszaszólt a versenyhivatal a kereskedelmi szövetségnek

A gazdaságpolitikai intézkedések szükségességének értékelése nem tartozik a GVH hatáskörébe – tette hozzá az MTI-nek küldött közleményében a versenyhivatal.

Gyorsított vizsgálat

Fotó: Depositphotos

A versenyhivatal gyorsított ágazati vizsgálataiból nem vonhatók le az OKSZ közleményében megfogalmazott következtetések. A GVH nem tett és nem is tesz javaslatot az árréscsökkentés kivezetésére, mert nem a kereskedők, hanem a magyar emberek oldalán áll – szögezte le a versenyhatóság.

Közleményében a GVH emlékeztetett arra, hogy jelenleg több multinacionális kiskereskedelmi vállalkozás ellen folyik versenyfelügyeleti eljárás tiltott árrögzítés, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat vagy a fogyasztók megtévesztése miatt.

„Az árréscsökkentés bizonyítottan sok honfitársunknak segített, mert csökkenő árakat eredményezett, ami a GVH által működtetett online Árfigyelőben is nyomon követhető” – fogalmazott a GVH.