1p
Közélet árrésstop Kiskereskedelem Gazdasági Versenyhivatal

Résen volt: visszaszólt a versenyhivatal a kereskedelmi szövetségnek

mfor.hu

A Gazdasági Versenyhivatal a kereskedelmi szövetség közleményére reagálva határozottan visszautasította, hogy az OKSZ politikai nyomásgyakorlásra próbálja felhasználni a versenyhatóság még nem lezárt jelentéstervezeteit.

A gazdaságpolitikai intézkedések szükségességének értékelése nem tartozik a GVH hatáskörébe – tette hozzá az MTI-nek küldött közleményében a versenyhivatal.

Gyorsított vizsgálat
Gyorsított vizsgálat
Fotó: Depositphotos

A versenyhivatal gyorsított ágazati vizsgálataiból nem vonhatók le az OKSZ közleményében megfogalmazott következtetések. A GVH nem tett és nem is tesz javaslatot az árréscsökkentés kivezetésére, mert nem a kereskedők, hanem a magyar emberek oldalán áll – szögezte le a versenyhatóság.

Közleményében a GVH emlékeztetett arra, hogy jelenleg több multinacionális kiskereskedelmi vállalkozás ellen folyik versenyfelügyeleti eljárás tiltott árrögzítés, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat vagy a fogyasztók megtévesztése miatt.

„Az árréscsökkentés bizonyítottan sok honfitársunknak segített, mert csökkenő árakat eredményezett, ami a GVH által működtetett online Árfigyelőben is nyomon követhető” – fogalmazott a GVH.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Magyar Péter horvát szigetre szálló magánrepülőgépről írt

Magyar Péter horvát szigetre szálló magánrepülőgépről írt

Az ellenzék vezérének bejegyzése szerint Ungár Anna cégének gépe éppen arra szigetre szállt le, ahol a miniszterelnök hajóra szállt.

Hol van a magyar családok vagyona?

Hol van a magyar családok vagyona?

Luxemburgot is megelőzi Magyarország a háztartások GDP-arányosan számolt pénzügyi vagyonát illetően. A statisztika szerint bármi is történik a világban, a hazai családok szépen gyarapodnak. A bökkenő csak az, hogy az adatsort a szupergazdagok és a magas jövedelmű réteg húzza fel. 

A Hot Stuff jacht az Adrián

Magyar Péter képpel bizonyítja nincs baj

Tengeri vitorláson nyaraló Orbán Viktor képeket posztolt a Tisza Párt vezére. Korábban a miniszterelnök kijelentette: „hogyha legalább egy évben egyszer nem látjuk a tengert, akkor nagy baj van.” Most tehát nincs, vonhatjuk le a következtetést.

Eredménytelen lett az egykori Fudan Alapítvány közbeszerzése

Az egykori Fudan Alapítvány átnevezéséből született Tudás-Tér Alapítvány tulajdonába került ingatlanokon épülő kollégiumok tervezése helyett még csak a területek komplex üzemeltetési szolgáltatásaira írták ki a pályázatot. Csúsznak a beruházások.   

Mellár Tamás döntő lépésre szánta el magát

Nem indul Mellár Tamás 2026-ban, a Tisza javára lép vissza.

Sulyok Tamás bekeményített: ők nem magyar állampolgárok többé

Sulyok Tamás bekeményített: ők nem magyar állampolgárok többé

Állampolgárságokat vont vissza.

Két hónap alatt 177 milliót költött lejáratókampányra a kormány új szócsöve

Két hónap alatt 177 milliót költött lejáratókampányra a kormány új szócsöve

Túlszárnyalták a Fidesz-frakció és Orbán Viktor Facebook- és Instagram-költségeit.

Nem akármit intézett éjszaka egy tollvonással Orbán Viktor

Nem akármit intézett éjszaka egy tollvonással Orbán Viktor

Az új TEK központ nagyon fontos a kormánynak.

Karácsony Gergely: elöregedett a budapesti buszállomány, de a kormány hátráltatja az új beszerzéseket

Karácsony Gergely: elöregedett a budapesti buszállomány, de a kormány hátráltatja az új beszerzéseket

Karácsony Gergely csütörtökön a Facebook-oldalán azt írta: a kormányhivatal kilenc autóbuszt rendelt kivonni a forgalomból, ezeket már 2021-ben lecserélték volna, de a kormány megtagadta az ehhez szükséges kormányengedélyt.

oroszkrém-torta

Frappáns választ adott a Kutyapárt Sulyok Tamás bejegyzésmódosítására

Az ellenzéki párt a köztársasági elnök a Munkácsot ért orosz rakétátamadással kapcsolatos reakcióját figurázta ki. 

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168