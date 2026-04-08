Közélet NAV Ukrajna

Részletek közölt a NAV az ukrán pénzszállítók ügyéről

mfor.hu

Büntetőeljárást folytatnak.

A nyomozás során több arra utaló bizonyíték keletkezett, amely szerint a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a páncélozott autóban szállított pénz és arany eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Mint írták, a NAV büntetőeljárást folytat pénzmosás bűncselekmény gyanújával a Magyarországon keresztülhaladó nagy mennyiségű ukrán készpénz és aranytömb forgalommal összefüggésben.

Az ukrán konvoj által szállított készpénz kapcsán a pénzügyi nyomozók többek között azt állapították meg, hogy a páncélozott pénzszállító autókban kizárólag frissen nyomtatott bankjegyek (euró és dollár) voltak, amelyek korábban nem kerültek forgalomba. Az eurót az olasz jegybank nyomtatta, a szállítások hátterében az ukrán Oshadbank mellett egy lengyel és egy gibraltári bank is fellelhető – írták.

A NAV előterjesztést tett a nyomozás törvényességi felügyeletét ellátó főügyészségnek európai nyomozási határozat kibocsátására Ausztria és Lengyelország felé.

Megjegyezték, hogy a nyomozás során több arra utaló bizonyíték keletkezett, amely szerint a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a páncélozott autóban szállított 40 millió dollár és 35 millió eurónyi készpénz, valamint 9 kilogramm aranytömb eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel.

Több éves videó?

A NAV állításainak bizonyítására egy videót is közzétett, amelyen az látszik, hogy egy férfi – a NAV állítása szerint a március elején elfogott ukrán pénzszállítókat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy – egy benzinkút WC-jében a lehajtott pelenkázónál valamit ír, illetve pecsétel.

A HVG cikkében hozzáteszi, a hivatal szerint az ukránok felvették videóra, amint épp a szállított pénzhez kapcsolódó dokumentumokat hamisítják – a NAV ugyanis azt állítja, hogy a bankjegyek korábban nem voltak forgalomban –, és arról beszélgetnek, hogy ne fentről vegyék, mert „így látszik a korrupciós pénz”.

A lap szemléje szerint ugyanakkor az ukrán Oscsadbankot képviselő ügyvéd a Telexnek azt írta:

A közzétett videófelvétel 2023-ban készült, semmilyen kapcsolata nincs az elfogott szállítmánnyal, és a legénység kihallgatásakor fel sem merült ilyen kérdés a hatóság részéről.

Azt is hozzátette, hogy a felvételen nem hangzott el bűncselekmény elkövetésére való utalás.

