Retró buszokkal pótolták a Fenyves expresszt és a szombathelyi InterCityt a hétvégén

Vasárnap délután a Faros is beállt hivatalos vonatpótlóként a késő Fenyves expresszvonat helyett – számolt be róla Vitézy Dávid a Facebookon. A Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője hozzátette, hogy ez nem a retróhétvége programjának részeként történt, hanem valóban a távolsági vonat utasait szállította. Megjegyezte azt is: „nem mindenki volt ettől elragadtatva, hisz azért egy Faros forró élmény tud lenni”.

Nem ez volt az egyetlen eset a hétvégén, amikor a klímás pótlóbuszok helyett retró járművek érkeztek. Vitézy egy korábbi bejegyzésében arról írt, hogy „különösen retró látvány fogadta az utazókat Tapolcán”, ahol a Kék Hullám InterCity járatát egy Ikarus pótlóbusz helyettesítette Szombathely és Budapest között.

A járatról a Magyar Közlekedési Klub is beszámolt: