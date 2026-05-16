Rétvári Bence szerint Magyar Péter becsapta a választókat

Számon kérte a 480 forintos benzinár bevezetését Magyar Péter miniszterelnöktől a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője szombaton.

Rétvári Bence a Facebook-oldalán közzétett videóban arról beszél, hogy Magyar Péter 480 forintos benzinárra tett ígérete a választás után „elillant, mint a benzingőz”.

A frakcióvezető egy korábbi videófelvétellel illusztrálta Magyar Péter erről szóló ígéretet, majd felidézte, hogy amikor az üzemanyagár-robbanás megtörtént a világpiacon, a Fidesz-KDNP-kormány azonnal lépett, 595 forintos védett árat vezetett be és egy napon a magyar benzinkutakon ennyibe került a benzin.

Rámutatott: megvolt a Tisza-kormány első ülése, de azon nem döntöttek a 480 forintos benzinárról.

„Kiderült, Magyar Péter becsapta a választókat, ez is csak egy blöff volt a részéről” – fogalmazott Rétvári Bence.

Magyar Péter miniszterelnök az első kormányülés szünetében tartott szerdai sajtótájékoztatón a 480 forintos benzinárra vonatkozó felvetésekre azt javasolta, hogy akik erre kérdeznek rá, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most.

Újabb államtitkárt jelentettek be

Kelemen Ágnes lesz az Élő Környezetért Felelős Minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára – szabály be a tárcavezető szombaton.

