Reuters: fordulóponthoz érhet az Orbán-korszak a közelgő választáson

Története egyik legszorosabb választására készül az Orbán Viktor vezette Fidesz. A kormányfő és pártja 2010 óta sorozatban aratott kétharmados győzelmeket, most azonban a Reuters szerint először szembesülhetnek igazán kiélezett versennyel.

A nemzetközi hírügynökség áttekintése szerint Orbán 16 éves kormányzása alatt Magyarország politikai intézményrendszere, társadalmi berendezkedése és külpolitikai iránya is jelentősen átalakult, miközben a kormányt rendszeres nemzetközi kritikák érték a demokratikus intézmények, a sajtószabadság és az LMBTQ-jogok helyzete miatt.

Több száz törvény kétharmaddal

A 2010-es kétharmados parlamenti többség birtokában a Fidesz 2011-ben új alkotmányt fogadott el, és több száz törvényt módosított, csak az Alaptörvényt tizenhárom alkalommal. A Reuters szerint a kormány első ciklusában több száz bírót küldtek nyugdíjba olyan szabályok alapján, amelyeket az Európai Unió később jogsértőnek minősített. Később az Alkotmánybíróság ugyan több rendelkezést megsemmisített, de a rendszer átalakítása folytatódott.

A választási rendszer módosításai – például a választókerületek átrajzolása és a határon túli magyarok szavazati jogának kiterjesztése – a kritikusok szerint a Fidesz politikai előnyét erősítették. Ehhez hozzájárulhatott az is a portál szerint, hogy több kulcsintézmény élére a kormányhoz lojális szereplők kerültek.

A terjedelmes cikk kiemeli, hogy a kormány 2022 óta gyakran rendeleti úton kormányoz, amit a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva vezetett be.

Civil szervezetek és felsőoktatás

A kormány több nem kormányzati szervezet működését szigorította, és jelentős változásokat hajtott végre az akadémiai szférában is. Ennek következményeként a Soros György által alapított Open Society Foundations 2018-ban bezárta budapesti irodáját, míg a Közép-európai Egyetem 2019-ben Bécsbe költözött.

A kabinet azonban elutasítja a kritikákat, és azt hangsúlyozza, hogy minden változás mögött választói felhatalmazás áll.

Konzervatív társadalompolitika és migráció

Orbán Viktor politikáját a Reuters szerint erőteljesen meghatározza a nemzeti és konzervatív identitáspolitika. A kormányfő a bevándorlást következetesen elutasítja, és a 2015-ös migrációs válság után kerítést építtetett a déli határon, valamint szigorú menekültügyi szabályokat vezetett be.

Ilyen szoros küzdelemmel még nem szembesült az Orbán-kormány az elmúlt 16 évben

Fotó: Facebook Az alkotmányban is rögzítették a házasság hagyományos definícióját, és korlátozták az azonos nemű párok örökbefogadási jogait is. Egy 2025-ös törvény pedig lehetővé tette a Pride-felvonulások rendőrségi tiltását is bizonyos feltételek mellett. A kormány emellett családtámogatási adókedvezményekkel próbálja ösztönözni a születésszám növekedését.

Média és közélet

A Reuters szerint az elmúlt másfél évtizedben jelentősen átalakult a magyar médiapiac is. A kritikusok szerint a kormány befolyása megerősödött az állami médiában, amely így sok esetben kormányzati álláspontot közvetít.

A hirdetési piac átrendeződése és a kormányközeli tulajdonosok térnyerése több független médium helyzetét is nehezítette, több sajtótermék megszűnt vagy tulajdonost váltott.

A kormány szerint ugyanakkor a médiapiac sokszínű, és a változások a gazdasági racionalitás eredményei.

A keleti nyitás és a gazdaságpolitika

Orbán Viktor külpolitikáját az „keleti nyitás” stratégia jellemzi, amely a Reuters szerint egyszerre erősítette a kínai és orosz gazdasági jelenlétet Magyarországon, miközben az ország továbbra is az Európai Unió és a NATO tagja maradt.

A keleti nyitást vegyesen fogadták a nyugati szövetségek

Fotó: Facebook Bár Magyarország elítélte Oroszország Ukrajna elleni háborúját, a kormány többször ellenezte az orosz energiahordozók tiltását, gazdasági okokra hivatkozva. Budapest több alkalommal is konfliktusba került az EU-val, és blokkolt uniós támogatási döntéseket Ukrajnával kapcsolatban.

A 2010-es években a kormány jelentősen csökkentette az államháztartási hiányt és az államadósságot, 2013-ban visszafizette az IMF-hitelt. A pandémia azonban megfordította ezt a trendet, és az utóbbi években ismét nőtt a költségvetési hiány.

A különadók – például a bankokra, telekommunikációs és energetikai cégekre kivetett terhek – megerősítették az állami bevételeket, de feszültséget is generáltak az Európai Unióval. A Reuters szerint a gazdaság az utóbbi három évben stagnált az országban.