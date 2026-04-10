Választás 2026

Reuters: fordulóponthoz érhet az Orbán-korszak a közelgő választáson

A Reuters szerint Orbán Viktor 16 éves kormányzása alapjaiban alakította át Magyarország politikai és gazdasági berendezkedését, miközben a mostani választás az eddiginél szorosabb küzdelmet hozhat. A tét nemcsak a hatalom sorsa, hanem az elmúlt másfél évtized irányvonalának megítélése is. Sajtószemle.

Története egyik legszorosabb választására készül az Orbán Viktor vezette Fidesz. A kormányfő és pártja 2010 óta sorozatban aratott kétharmados győzelmeket, most azonban a Reuters szerint először szembesülhetnek igazán kiélezett versennyel.

A nemzetközi hírügynökség áttekintése szerint Orbán 16 éves kormányzása alatt Magyarország politikai intézményrendszere, társadalmi berendezkedése és külpolitikai iránya is jelentősen átalakult, miközben a kormányt rendszeres nemzetközi kritikák érték a demokratikus intézmények, a sajtószabadság és az LMBTQ-jogok helyzete miatt.

Több száz törvény kétharmaddal

A 2010-es kétharmados parlamenti többség birtokában a Fidesz 2011-ben új alkotmányt fogadott el, és több száz törvényt módosított, csak az Alaptörvényt tizenhárom alkalommal. A Reuters szerint a kormány első ciklusában több száz bírót küldtek nyugdíjba olyan szabályok alapján, amelyeket az Európai Unió később jogsértőnek minősített. Később az Alkotmánybíróság ugyan több rendelkezést megsemmisített, de a rendszer átalakítása folytatódott.

A választási rendszer módosításai – például a választókerületek átrajzolása és a határon túli magyarok szavazati jogának kiterjesztése – a kritikusok szerint a Fidesz politikai előnyét erősítették. Ehhez hozzájárulhatott az is a portál szerint, hogy több kulcsintézmény élére a kormányhoz lojális szereplők kerültek.

A terjedelmes cikk kiemeli, hogy a kormány 2022 óta gyakran rendeleti úton kormányoz, amit a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva vezetett be.

Civil szervezetek és felsőoktatás

A kormány több nem kormányzati szervezet működését szigorította, és jelentős változásokat hajtott végre az akadémiai szférában is. Ennek következményeként a Soros György által alapított Open Society Foundations 2018-ban bezárta budapesti irodáját, míg a Közép-európai Egyetem 2019-ben Bécsbe költözött.

A kabinet azonban elutasítja a kritikákat, és azt hangsúlyozza, hogy minden változás mögött választói felhatalmazás áll.

Konzervatív társadalompolitika és migráció

Orbán Viktor politikáját a Reuters szerint erőteljesen meghatározza a nemzeti és konzervatív identitáspolitika. A kormányfő a bevándorlást következetesen elutasítja, és a 2015-ös migrációs válság után kerítést építtetett a déli határon, valamint szigorú menekültügyi szabályokat vezetett be.

Ilyen szoros küzdelemmel még nem szembesült az Orbán-kormány az elmúlt 16 évben
Az alkotmányban is rögzítették a házasság hagyományos definícióját, és korlátozták az azonos nemű párok örökbefogadási jogait is. Egy 2025-ös törvény pedig lehetővé tette a Pride-felvonulások rendőrségi tiltását is bizonyos feltételek mellett. A kormány emellett családtámogatási adókedvezményekkel próbálja ösztönözni a születésszám növekedését.

Média és közélet

A Reuters szerint az elmúlt másfél évtizedben jelentősen átalakult a magyar médiapiac is. A kritikusok szerint a kormány befolyása megerősödött az állami médiában, amely így sok esetben kormányzati álláspontot közvetít.

A hirdetési piac átrendeződése és a kormányközeli tulajdonosok térnyerése több független médium helyzetét is nehezítette, több sajtótermék megszűnt vagy tulajdonost váltott.

A kormány szerint ugyanakkor a médiapiac sokszínű, és a változások a gazdasági racionalitás eredményei.

A keleti nyitás és a gazdaságpolitika

Orbán Viktor külpolitikáját az „keleti nyitás” stratégia jellemzi, amely a Reuters szerint egyszerre erősítette a kínai és orosz gazdasági jelenlétet Magyarországon, miközben az ország továbbra is az Európai Unió és a NATO tagja maradt.

A keleti nyitást vegyesen fogadták a nyugati szövetségek
Bár Magyarország elítélte Oroszország Ukrajna elleni háborúját, a kormány többször ellenezte az orosz energiahordozók tiltását, gazdasági okokra hivatkozva. Budapest több alkalommal is konfliktusba került az EU-val, és blokkolt uniós támogatási döntéseket Ukrajnával kapcsolatban.

A 2010-es években a kormány jelentősen csökkentette az államháztartási hiányt és az államadósságot, 2013-ban visszafizette az IMF-hitelt. A pandémia azonban megfordította ezt a trendet, és az utóbbi években ismét nőtt a költségvetési hiány.

A különadók – például a bankokra, telekommunikációs és energetikai cégekre kivetett terhek – megerősítették az állami bevételeket, de feszültséget is generáltak az Európai Unióval. A Reuters szerint a gazdaság az utóbbi három évben stagnált az országban.

Talán az utolsó interjúját adta Orbán Viktor a választások előtt

Talán az utolsó interjúját adta Orbán Viktor a választások előtt

A csádi misszióról, Wáberer Györgyről, a Rendszerbontó Nagykoncertről és az amerikai alelnök látogatásáról is beszélt a miniszterelnök az ATV-ben.

Mi vár a sajtóra a választások után?

Mi vár a sajtóra a választások után?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy vasárnap végre lezárul minden idők leghosszabb hazai választási kampánya. Hogy aztán ki örülhet a végén, Orbán Viktor hatodszor, vagy Magyar Péter először, az lehet, hogy csak egy hét múltán derül ki. Az pedig, hogy hogyan áll hozzá a sajtóhoz, csak még később. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Újabb ismert politikus jelentette be a visszalépését

Czeglédy Csaba is visszalép.

Több száz kormányzati emailcím és jelszó szivároghatott ki Magyarországról

Több száz kormányzati emailcím és jelszó szivároghatott ki Magyarországról

Nem megfelelően bántak a jelszavakkal.

Orbán Viktor elárulta, miért nyúltak hozzá az olajtartalékhoz

Orbán Viktor elárulta, miért nyúltak hozzá az olajtartalékhoz

A készleteket újra töltik.

Orbán Viktor szerint Matolcsy György már egy lezárt fejezet

Orbán Viktor szerint Matolcsy György már egy lezárt fejezet

A miniszterelnök interjújában került elő a téma.

Meduza: A magyarországi orosz nagykövetség dolgozói közt többen kapcsolatban állnak az orosz titkosszolgálattal

Szokatlanul sokan dolgoznak a követségen.

Utoljára állt ki a választások előtt Gulyás Gergely – ez volt a Kormányinfó

A 200., egyben a választások előtti utolsó Kormányinfó tartotta meg Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. 

Még néhány óráig meggondolhatják magukat a képviselőjelöltek

Még néhány óráig meggondolhatják magukat a képviselőjelöltek

Vajon lesz még visszalépő? Csütörtök délután a határidő.

Ukrán pénzszállítók ügye: az Oscsadbank szerint a NAV meghamisította a videót

Reagált az Oscsadbank a NAV vádjaira.

