Ritka drága mulatság lesz a választások előtt kiosztott fegyverpénz?

A kormány már februárban megígérte, csak nyolc hónappal később készült el a fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó hivatásos állomány választások előttre időzített, hathavi „fegyverpénzéről” rendelkező, január 1-én életbe lépő kormányrendelet-tervezet – írja cikkében a hvg.hu. A cikk hozzátette, a katonák és a rendőrök mellett megkapják a hathavi juttatást egy összegben a NAV pénzügyőrei, a honvéd tisztjelöltek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos tagjai, valamint a rendvédelmi tisztjelöltek és pénzügyőr tisztjelöltek is.

Pénz áll a házhoz

Fotó: MTI

Mindig a választási években?

A cikk szerint a juttatást hivatalosan háromévenként kapják a hivatásosok, de legutóbb egy évvel előrébb hozták a kifizetést, és a 2022-es választási évben megtörtént az, most nem 2025-ben, hanem 2026-ban, azaz pont ismét egy választási évben utalnak. 2022-ben csak a rendőrségnél 91 milliárd forintot fizettek így ki, az átlag 2,7 millió volt fejenként – tette hozzá a portál.

A tervezet szerint a juttatást 2026. február 16. napjáig kell kifizetni. A hvg.hu szerint a fegyverpénz teljes összege a csatolt hatásvizsgálati lap szerint több mint 432 milliárd forint lesz, bár az értelmezést nehezíti, hogy ugyan végig a 2026. évi fegyverpénzről van szó, a hatásvizsgálati lap a költségvetés egyenlegrontó hatásaként megjelölt 432 991 468 295 forintot a következő 4 évre jelzi.