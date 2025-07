Ritka gyengén teljesít az RTL új műsora – bajban a csatorna?

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

Vasárnap mindkét csatorna egy kvízműsort küldött csatába, az RTL Az ugrás – A beugratós kvíz névre keresztelt vetélkedővel támadott, ami elsőre egy nem túl acélos, 237 ezres nézettséggel mutatkozott be – ezzel a csatorna kifejezetten elégedetlen lehet. A TV2-nek jobban bejött a visszatérő Legyen ön is milliomos!, amely ezúttal 598 ezer nézőig jutott.

Az uborkaszezonban egyáltalán nem meglepő, hogy valamelyik hírműsor érdekli a legjobban a nézőket, hiszen ezek nézettsége nagyrészt állandónak nevezhető – a két kategóriagyőztes is ezek közül került ki.

Végül egy magyar érdekeltségű meccs is felkerült a listára, a Paks a Kolozsvárral játszott döntetlent az Európa Liga selejtezőjében, amit 140 ezer tévéző figyelt élőben.

Életjeleket mutatott a labdarúgás, hiszen három mérkőzést is találtunk a legnézettebbek körében, ezek számai a következőképpen alakultak:

Csendesen telnek a mindennapok nyáron a televíziózásban, nem születnek kiemelkedő nézettségek. A 28. héten a kereskedelmi csatornák tartották a megszokott felállást, így az RTL esti főműsoridejét ezúttal is a The Floor vezette fel, amely a teljes lakosság körében átlagosan 322 ezer nézőt vonzott a képernyők elé. A kereskedelmileg kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában a vetélkedő 160 ezres nézettséget hozott, 13,8 százalékos közönségaránnyal.

A 28. héten két új műsor is bemutatkozott.

