Ritkaság: kivételesen egyetértettek a magyar képviselők a parlamentben

Ezzel megnyílt a politikai út afelé, hogy a Gazdasági Bizottság, majd a teljes Országgyűlés is, pártállásra való tekintet nélkül, elfogadja az egészség- és környezetkárosító vegyianyagok kiiktatását az életünk minél több területéről.

„A Tudatos Vásárlók Egyesületének vezetői, dr. Gulyás Emese és dr. Dénes Júlia tavaly decemberben jártak először nálunk, a Fogyasztóvédelmi Albizottságban ez ügyben, most pedig Z. Kárpát Dániel, az albizottság ellenzéki elnökének javaslatára közös, minden képviselő által támogatott határozatot fogadtunk el” – írja Tordai Bence Facebook-oldalán.

Tordai Bence országgyűlési képviselő arról számolt be, hogy civil kezdeményezés nyomán egységesen támogattá a hormonkárosító és rákkeltő vegyianyagok (főként biszfenolok) betiltását a használati tárgyaknál, ruhaneműknél.

