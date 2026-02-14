Robbant az akkubotrány, de ki a tégla a kormányban? Ez Viszont Privát

Továbbá: mit ígér a Tisza Párt múlt héten bemutatott választási programja? Mit ér a 13. havi és 14. havi nyugdíj, ha az elmúlt bő 10 évben folyamatosan csökkent az átlagnyugdíj az átlagbérekhez képest? Miért aggasztó, hogy Szijjártó Péter a héten már ellenségnek nevezte Ukrajnát? És mit mond el a magyar közállapotokról a Magyar Péter elleni intimvideós támadás?
Ezt vitatta meg szubjektív műsorunk e heti adásában Wéber Balázs vezető szerkesztő, Herman Bernadett főmunkatárs és Bózsó Péter újságíró.
Fejezetek:
00:00 Intro, beköszön
02:16 A Samsung-botrány. Személyes sztorik. Levágott ujjak, mérgezett dolgozók.
15:29 A Gödfather. A nagy akku hadművelet. Reped a kormány.
27:10 Miért pont most? Tégla a kormányban.
30:04 Az intimvideó mint gumicsont. A nagy durranás. Ki ugrik nagyobbat?
36:28 Itt a Tisza-program. A szociális szál. Miből lesz rá pénz?
41:42 Mennyit ér a magyar nyugdíj? Rezsitámogatás a Rózsadombra.
50:55 Szijjártó Péter és az Ukrajna-fóbia. Jön a hadüzenet?
55:40 Koreai filmajánló. Elköszön.
