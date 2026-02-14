2p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Közélet Akkumulátorgyár Ez Viszont Privát Nyugdíj, öngondoskodás Tisza Párt Ukrajna Magyar Péter Szijjártó Péter

Robbant az akkubotrány, de ki a tégla a kormányban? Ez Viszont Privát

Bózsó Péter – Havas Gábor – Herman Bernadett – Izsó Márton – Wéber Balázs

Óriási hullámokat vert a Telex héten megjelent cikke, amely szerint a nemzetbiztonsági szolgálat már évekkel ezelőtt az ismertnél jóval súlyosabb egészségkárosító szabálytalanságokra derített fényt a Samsung gödi üzemében. Amit ennek ellenére sem állíttatott le a gazdaság felvirágzását az akkugyáraktól remélő magyar kormány. Ez Viszont Privát műsorunk e heti adásában saját forrásaink beszámolóit közvetítve beszéltünk a gyárban uralkodó kőkemény munkakörülményekről és a dolgozók kiszolgáltatottságáról. De vajon miért tartott ki a kormány a koreai cég mellett? Hibás döntés volt-e ennyi mindent az akkugyárakra feltenni? És kinek állt érdekében a nemzetbiztonsági jelentések és a kormányülésen elhangzottak kiszivárogtatása?  

Továbbá: mit ígér a Tisza Párt múlt héten bemutatott választási programja? Mit ér a 13. havi és 14. havi nyugdíj, ha az elmúlt bő 10 évben folyamatosan csökkent az átlagnyugdíj az átlagbérekhez képest? Miért aggasztó, hogy Szijjártó Péter a héten már ellenségnek nevezte Ukrajnát? És mit mond el a magyar közállapotokról a Magyar Péter elleni intimvideós támadás?

Ezt vitatta meg szubjektív műsorunk e heti adásában Wéber Balázs vezető szerkesztő, Herman Bernadett főmunkatárs és Bózsó Péter újságíró.

Fejezetek:

00:00 Intro, beköszön
02:16 A Samsung-botrány. Személyes sztorik. Levágott ujjak, mérgezett dolgozók.  
15:29 A Gödfather. A nagy akku hadművelet. Reped a kormány.      
27:10 Miért pont most? Tégla a kormányban.
30:04 Az intimvideó mint gumicsont. A nagy durranás. Ki ugrik nagyobbat?
36:28 Itt a Tisza-program. A szociális szál. Miből lesz rá pénz?
41:42 Mennyit ér a magyar nyugdíj? Rezsitámogatás a Rózsadombra.
50:55 Szijjártó Péter és az Ukrajna-fóbia. Jön a hadüzenet?
55:40 Koreai filmajánló. Elköszön.  

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

A korábbi adások itt érhetők el.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Orbán Viktor keményen üzent az évértékelőn, itt vannak a részletek a Fidesz programjáról

A miniszterelnök több témáról is beszélt.

A Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, korábban Nyírő Gyula Kórház

Az orvosok szakszervezete szerint összeomolhat a Nyírő Gyula Kórház

A munkáltatóval folytatott tárgyalások megrekedtek, ami kritikus helyzet kialakulásával fenyeget.

Szijjártó Péter a lehetséges fejlődésről értekezik

Újít a Fidesz Miskolcon: jön a helyi konzultáció

A kormány összefog Miskolccal a Diósgyőri Acélművek újrahasznosítása kapcsán, a létesítmény ugyanis a magyar iparnak egy rendkívül fontos aranytartaléka lehet – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Miskolcon.

Valami végleg eltört az MSZP-ben

Valami végleg eltört az MSZP-ben

Komjáthi Imre: az MSZP elnöksége azt javasolja a kongresszusnak, a szocialisták ne induljanak a választáson.

Veszélyes idők – az európaiak egyre nagyobb biztonsági fenyegetést érzékelnek

Veszélyes idők – az európaiak egyre nagyobb biztonsági fenyegetést érzékelnek

Továbbá bíznak abban, hogy az EU többet tesz ezen a területen – derült ki egy friss felmérésből.

Évente közel egymilliárd forinttal mentené meg a Haladást a kormány

Évente közel egymilliárd forinttal mentené meg a Haladást a kormány

A Szombathelyi Haladás működésére évente közel 1 milliárd forintot ad a Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség. Mivel a támogatás a végrehajtás alól is mentesül, ezért Mészáros Lőrinc korábbi veje ezt nem hívhatja le, ha be akarja hajtani a klub tartozását.

A Nézőpont 46 százalékos Fideszt mért februárban

A Nézőpont 46 százalékos Fideszt mért februárban

A Nézőpont Intézet februári közvélemény-kutatása szerint 6 százalék a kormánypártok előnye a Tisza Párttal szemben. A felmérés még a radnaimark.hu körül kialakult botrány előtt zárult.

Négy párt jutna a parlamentbe a legfrissebb közvélemény-kutatás szerint

Négy párt jutna a parlamentbe a legfrissebb közvélemény-kutatás szerint

Az Idea Intézet közvélemény-kutatása 10 százalékos különbséget mért a Tisza Párt javára a Fidesz-KDNP-vel szemben, és az eredmény alapján bejutna a parlamentbe a DK és a Mi Hazánk is.

Kellemes hír érheti az autósok egy részét

Kellemetlen hír érheti az autósok egy részét

Pénteken kisebb üzemanyag-árváltozás jöhet. 

Kiakadt a szakmai szervezet a kormány húzása miatt

Kiakadt a szakmai szervezet a kormány húzása miatt

Az OKSZ nekiment az árrésstopnak.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168