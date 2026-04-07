Rogán Antal a választások előtt hozott új rendeletet a titkosszolgálati dolgozóknak

Mégpedig 50 milliós kedvezményes lakáskölcsönről. 

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat érintő politikai botrányokkal egyidőben, a választások előtt két héttel új, kiemelkedően kedvező lakhatási támogatási rendszert vezetett be Rogán Antal – vette észre a 24.hu. Nevezetesen:

  • az Alkotmányvédelmi Hivatal,
  • az Információs Hivatal,
  • a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,
  • a Nemzeti Információs Központ állománya és alkalmazottai számára.

A lap azt iírja, hogy a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter rendelete március 31-én jelent meg a Magyar Közlönyben, épp azt követően, hogy a Tisza Párt Gundalf becenevű 19 éves informatikusa a nyilvánosság előtt beszélt arról, hogy szándékosan közölt dezinformációkat az Alkotmányvédelmi Hivatal kihallgatásán, mert előre figyelmeztették, hogy a Tisza ellen akarják fordítani az információkat.

A rendelet szerint a kölcsön bevezetésének célja a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok dolgozóinak anyagi és erkölcsi megbecsülésének erősítése, és az, hogy biztosítsa az egyes szolgálatok főigazgatói számára „a nagyobb és szélesebb döntési jogköröket”.

Nehéz lenne véletlennek hinni az intézkedést
Nehéz lenne véletlennek hinni az intézkedést
Fotó: MTI

A kormányzati irányításnak az a feladata, hogy prioritásokat határozzon meg a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok részére, és biztosítsa a szolgálatellátáshoz szükséges feltételeket, azonban ne korlátozza túlságosan a munkáltatói jogkör gyakorlóját – fogalmaz Rogán rendelete.

A nemzetbiztonsági állomány tagjai és dolgozói lakásépítéshez, -vásárláshoz, -cseréhez, sőt bővítéshez és korszerűsítési munkálatokhoz is kérhetnek támogatást a pénzügyi intézménytől felvett hitel egészének vagy részének visszafizetéshez.

A munkáltatói kölcsön a vételár vagy az építési költség 90 százalékát teheti ki, de az összeg legfeljebb 50 millió forint lehet. A kölcsön visszafizetési határideje építés, lakásvásárlás, csere esetén maximum 25 év, bővítés esetén pedig maximum 20 év lehet.

J. D. Vance: „A brüsszeli bürokraták elnyomják a magyarokat”

Orbán Viktor élenjárt az energiabiztonság és az energiafüggetlenség terén, és az európai vezetőknek, akik az energiaválsággal küzdenek, csupán követniük kellett volna a magyar miniszterelnök példáját – jelentette ki kedden budapesti látogatásán J.D. Vance amerikai alelnök a Karmelita kolostorban Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Szerb szakértő: „Vučić segíteni akart Orbánnak”

„Orbán rezsimjének megmentését célzó műveletről van szó” – véli az állítólagos vajdasági terrortámadásról a Belgrádi Biztonságpolitikai Központ kutatási igazgatója.

Példátlan orosz művelet zajlik a magyar választás befolyásolásának érdekében – mondja az MCC-kutató

Az MCC kutatója, Alkonyi Zalán szerint a kampány utolsó hónapjaiban több irányból is nyomás helyeződött rá, hogy Fidesz-propagandát íron.

Már több, mint 150 ezren szavaztak levélben a magyarországi választáson

Már több, mint 150 ezren szavaztak levélben a magyarországi választáson

Már több mint 151 ezer levélszavazatot leadtak az országgyűlési választásra, ebből, az eddig ellenőrzöttek közül, több mint 28 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat – derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) keddi adataiból.

Orbán Viktor vagy Magyar Péter alkalmasabb az ország vezetésére? Itt a legújabb felmérés

Orbán Viktor vagy Magyar Péter alkalmasabb az ország vezetésére? Itt a legújabb felmérés

Magyar Péter 41-38-ra vezet, a bizonytalanok körében is Magyar a népszerűbb a Republikon Intézet felmérése szerint. 

A Lidl-t büntetni, a kormányközeli cégeket védeni kell – állítja egy GVH-s közgazdász

A Lidl-t büntetni, a kormányközeli cégeket védeni kell – állítja egy GVH-s közgazdász

A magyar gazdaságot három részre osztja a GVH, a NER-t védi, másokkal ellenségesen bánik, csak a cégek egy részénél érvényesül a versenyjog – állítja a vezető közgazdász. A GVH szerint függetlenül működik a hatóság. 

Magyar Péter szerint Orbán Viktor egy kitalált konfliktussal fordítaná meg a választást

Magyar Péter szerint Orbán Viktor egy kitalált konfliktussal fordítaná meg a választást

A Tisza Párt elnöke szerint „az ország leköszönő vezetője” végleg bebizonyította, hogy már nem képes hazánk vezetésére.

„Hazugság minden szavuk, ezt csak szeretnék, de sose lesz belőle semmi!” Olvasóink a közvélemény-kutatókról

Érkeznek az utolsó közvélemény-kutatások a választás előtt, amelynél az intézetek is vizsgáznak, ki tudja legjobban megbecsülni a végeredményt. Olvasóink azonban úgy tűnik, csak annak hisznek, aki azt mondja, amit látni szeretnének. 

Magyar Péter üzent Orbán Viktornak: Nem fogja tudni megakadályozni a választást!

Magyar Péter üzent Orbán Viktornak: Nem fogja tudni megakadályozni a választást!

A Tisza Párt elnöke reagált Orbán Viktor rendkívüli bejelentésére.

Orbán Viktor: pusztító erejű robbanószert találtak a magyar-szerb gázvezetéknél

Orbán Viktor: Pusztító erejű robbanószert találtak a magyar-szerb gázvezetéknél

A kormányfő összehívta a rendkívüli védelmi tanácsot.

