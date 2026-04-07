Rogán Antal a választások előtt hozott új rendeletet a titkosszolgálati dolgozóknak

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat érintő politikai botrányokkal egyidőben, a választások előtt két héttel új, kiemelkedően kedvező lakhatási támogatási rendszert vezetett be Rogán Antal – vette észre a 24.hu. Nevezetesen:
- az Alkotmányvédelmi Hivatal,
- az Információs Hivatal,
- a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,
- a Nemzeti Információs Központ állománya és alkalmazottai számára.
A lap azt iírja, hogy a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter rendelete március 31-én jelent meg a Magyar Közlönyben, épp azt követően, hogy a Tisza Párt Gundalf becenevű 19 éves informatikusa a nyilvánosság előtt beszélt arról, hogy szándékosan közölt dezinformációkat az Alkotmányvédelmi Hivatal kihallgatásán, mert előre figyelmeztették, hogy a Tisza ellen akarják fordítani az információkat.
A rendelet szerint a kölcsön bevezetésének célja a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok dolgozóinak anyagi és erkölcsi megbecsülésének erősítése, és az, hogy biztosítsa az egyes szolgálatok főigazgatói számára „a nagyobb és szélesebb döntési jogköröket”.
A kormányzati irányításnak az a feladata, hogy prioritásokat határozzon meg a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok részére, és biztosítsa a szolgálatellátáshoz szükséges feltételeket, azonban ne korlátozza túlságosan a munkáltatói jogkör gyakorlóját – fogalmaz Rogán rendelete.
A nemzetbiztonsági állomány tagjai és dolgozói lakásépítéshez, -vásárláshoz, -cseréhez, sőt bővítéshez és korszerűsítési munkálatokhoz is kérhetnek támogatást a pénzügyi intézménytől felvett hitel egészének vagy részének visszafizetéshez.
A munkáltatói kölcsön a vételár vagy az építési költség 90 százalékát teheti ki, de az összeg legfeljebb 50 millió forint lehet. A kölcsön visszafizetési határideje építés, lakásvásárlás, csere esetén maximum 25 év, bővítés esetén pedig maximum 20 év lehet.