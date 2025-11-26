Rogán Antal államtitkára szerint semmibe sem került az adófizetőknek a fideszes megmondóemberek washingtoni útja

Hidvéghi Balázs, Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára válaszolt Tordai Bence független képviselő kérdésére az Orbán Viktor washingtoni útjára elvitt kormánypárti sajtómunkások utazásának költségeiről, amely a következőképpen hangzott: „közpénzből fizették az Orbán Viktorral Washingtonba utazó fideszes propagandisták útját?”. A képviselő emellett arra is rákérdezett, hogy összesen hány „megmondóembert” vittek el Washingtonba, és mindennel együtt mennyibe került az adófizetők számára az ő részvételük a látogatáson.

Az államtitkár válasza szerint:

a sajtódelegáció utazása a magyar adófizetőknek egyetlen forintjába sem került.

A képviselő Facebook-posztjában reagált a szűkszavú válaszra, mint írta, véleménye szerint ez komolyan vehetetlen válasz. Hozzátette:

„hervasztó, hogy egy kormánytag egy átfogó írásbeli kérdésre egyetlen mondatot volt képes kiizzadni – és azt is egy nyilvánvaló hazugsággal megtölteni. Mindig ez a nóta: amikor a Fidesz holdudvarát kell reptetni, akkor hirtelen senki sem fizet semmit, minden ingyen van, minden „magán”. Aztán amikor utánanézünk, kiderül, hogy valahogy mégis közpénz folyt el.”

A képviselő teljes posztját itt olvashatja el: