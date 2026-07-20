Rogán Antal eleshet a zsíros apanázst adó szabadalmi díjától?

Megsemmisítenék Rogán Antal és két feltalálótársa szabadalmait. A PatentReview nevű, magát független szakmai kezdeményezésként bemutató csapat bejelentette, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál kezdeményezik a digitális aláíráshoz és hitelesítéshez kapcsolódó két szabadalom megsemmisítését. A csoport közlése szerint a műszaki elemzés már elkészült, a kérelmet pedig a következő hetekben nyújtják be.

A kezdeményezés hangsúlyozza, hogy nem az eljárás kimenetelét akarják megjósolni, hanem dokumentumokon alapuló műszaki és jogi felülvizsgálatot szeretnének lefolytatni – írta a Kontroll.hu.

Ha a hivatal helyt ad a kérelemnek, a szabadalmak magyarországi oltalma megszűnhet, ami más országokban is hatással lehet az ottani védettségre. A hivatal döntése ellen bírósághoz lehet fordulni.

Sikeres eljárás esetén a jogszabályok bizonyos feltételek mellett arra is lehetőséget adnak, hogy a korábban kifizetett hasznosítási díjak egy részét visszaköveteljék.

Végetérhet a jó világ?

Fotó: MTI

A díjazás mértéke jelentős: Rogán Antal a legutóbbi vagyonnyilatkozata szerint a szabadalmak hasznosításáért havi bruttó 25 millió forintot kap a MobilSign Kft.-től. Ez az összeg csökkent a 2024-es havi 38 millióhoz képest, de egy korábbi összesítés szerint 2017 óta összesen így is közel 2 milliárd forintot jelentett a volt miniszternek.

A szabadalom története évek óta a közérdeklődés középpontjában áll. A MobilSign Kft.-n keresztül fizetett díjak arányossága már korábban is kérdéseket vetett fel, miután a cég árbevétele 2023-ban visszaesett, miközben a volt miniszternek fizetett díj csak később csökkent. A szabadalmat Rogán Antal mellett Csik Balázs és Lengyel Csaba jegyzi, a hasznosítási jogokat pedig a Csik Balázs vezette MobilSign Kft. birtokolja. A megoldás piaci bevezetésének körülményei szintén vitatottak, a Magyar Telekom például 2015-ben még a Profitrade 90 Kft.-től rendelte meg a technológiát.

Kapcsolódó cikk Nagyon bejött a tömegközlekedés Rogán Antalnak, ma reggel Kelenföldön vonatra szállt Bécs felé tartott a volt propagandaminiszter.

A találmány előéletét és a hozzá köthető céghálót egy nyolc éve tartó, nagyszabású NAV-nyomozás is érinti.

Az eljárás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt folyik, a nyomozók több száz tanút hallgattak ki, és hatalmas adatmennyiséget foglaltak le. A mostani, szabadalmi megsemmisítésre irányuló eljárás ettől független, és kifejezetten az iparjogvédelmi oltalom feltételeinek meglétét vizsgálja majd.