Rogán Antal: Nem volt szerepem abban, mikor és hogyan váljanak el Magyar Péterék

Csütörtökön hosszabb interjút adott a 444-nek a többek között a kormányzati kommunikációért és a nemzetbiztonságért is felelős Rogán Antal. Ez azután történhetett meg, hogy Londonban találkoztak a lap újságírói a város egyik legdrágább szállodájában, majd másnap a Hyde Parkban, méghozzá a június 1-jei budapesti Békemenet estéjén. Akkor csak röviden tudtak beszélni, de Rogán megígérte, hogy a választás után interjút ad a lapnak.

Kapcsolódó cikk Rogán Antal London egyik legdrágább szállodájában bukkant fel A Bajnokok Ligája döntője miatt utazott Londonba a politikus.

A több mint egyórás beszélgetésben, amiről maga Rogán is azt mondta egy ponton, hogy „kelletlenül viselkedik benne”, az alábbi fontosabb témákat járták körül.

A beszélgetés egyik központi, többször visszatérő témája – érthető módon – a kommunikáció, és Rogán ezzel kapcsolatos feladatai, illetve felelőssége volt.

„Én azokat a vonalakat vagy azokat a határvonalakat a kormányzat részéről mindig betartom, ami mondjuk a párt és a kormánypártok, meg a kormány között húzódik” – mondta többek között, amikor arról kérdezték, hogy milyen munkát végzett a kampány során, hogyan segítette a miniszterelnököt, aki egyben pártelnök is.

Nem sokkal később viszont már arról beszélt, hogy természetes, ha „egy parlamentáris demokráciában összeér egymással a pártfeladat, hiszen a pártok vezetőit választjuk meg politikusnak, és összeér egymással a kormányzati feladat”, valamint azt is természetesnek nevezte, hogy

Kapcsolódó cikk Hatalmas vidéki pénzosztásba kezd Rogán Antal ügynöksége Tizenhárom milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak a vendéglátóhelyek, elsőként az egész évben nyitva tartó, vidéki éttermeknek nyílik meg a lehetőség május 27-től - hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

Ez azért kulcskérdés, mert a választási kampányban a pártoknak megvan kötve a keze, szigorú költségvetési szabályok előírások vannak arra, mennyit költhet egy párt szabályosan kampányra, egy 2013-as törvény értelmében például egy parlamenti választáson egy párt maximum jelöltenként 5 millió forintot költhetne kampányra (a feltételes mód nem véletlen). A kormányt viszont semmilyen korlátozás nem köti, hogy kampányidőszakban azokat a kommunikációs elemeket harsogja „társadalmi célú hirdetésként” számtalan csatornán, amik történetesen megegyeznek a kormánypártok kommunikációs elemeivel.

Az interjúban ez napnál is világosabbá válik, amikor a Mexikói úton szakmányban kihelyezett háborús óriásplakátok kérdése jön elő, és Rogán előbb arról beszél, hogy ez ügyben ő is a nemtetszését fejezte ki a kommunikációs ügynökségnek, majd miután a 444 munkatársa jelezte, hogy rendben, rendben, de az egy fideszes és nem egy kormányzati plakátcunami volt, módosít, hogy az igazából másik plakátok esetében történt.

Ha már háborús kampány:

– mondta arról, hogy a Fidesz (és a kormány) végtelenül leegyszerűsített kampányt folytatott, teleszórva az országot háborúval riogató plakátokkal. Szerinte azután a kampány után, amiben már atomháborús riogatásig jutottunk, nem történt más, mint az, hogy

Arra, hogy a kormányzati médiabirodalomban rendszeresen folynak lejáratókampányok, és ebben neki mi a szerepe van, válaszadás helyett arról kezdett el beszélni, hogy miért nem adott és nem ad a 444-nek és másoknak sem interjút, és miért nem ajánlja ezt a kormányzat szereplőinek sem.

Rogán Antal bevallotta, hogy kelletlenül viselkedett az interjú során

Fotó: MTI / Máthé Zoltán

Azért járnak hozzá rendszeresen a kormányhatározattal nemzetstratégiai jelentőségűvé nyilvánított KESMA-médiumok főszerkesztői, mert „ők hajlandók meghallani azt, amit a kormányzat elmondani szeretne” (a 2018-ban létrehozott KESMA alapítvány a korábban Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó, számos kormánypárti lapot kiadó Mediaworks tulajdonosa). A KESMA-lapokról annyit mondott még, reagálva a lejáratócikkek miatti helyreigazítás-cunamira: „nem gondolom, hogy ők megtévesztik a saját olvasóikat, de egyébként nem irányítom a munkájukat”. Szerinte a kormánylapok valójában „jobboldali értékeket képviselő” lapok, majd amikor szembesítették őt az Origo legolvasottabb cikkeinek szoftpornó címeivel, azt mondta, "a bulvár mindehol ilyen".

A kommunikáció kérdése előkerült annak kapcsán is, hogy Rogán egyszerre ura a kormányzati kommunikációnak és a nemzetbiztonsági szolgálatoknak. Miután a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokért felelős államtitkár az a Farkas Örs, aki korábban a Kormányzati Tájékoztatási Központ vezetője volt, felmerült a kérdés, hogy megmaradtak-e a kapcsolatai a kormánykommunikációt végrehajtó szervek felé (igen, derült ki a válaszból), és hogy az információáramlás a titkosszolgálatok és a kommunikációs szervek között kétoldalú-e.

Erre Rogán azt válaszolta:

„Nem. Ennek megvannak a maga határai. A szolgálatoknál keletkező információk egy jó része minősítve van, és ennek megfelelően nem is adható ki. Amíg nem felügyeltem a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat, rengeteg olyan információ volt, amit én sem láthattam. Most gyakorlatilag szinte mindent láthatok, ha akarok.”

A miniszter szerint szó sincs arról, hogy a kormány 1360 milliárd forint értékben kötött volna kommunikációs közbeszerzéseket, szerinte „egy kicsit rossz struktúrában került összeadásra... körülbelül a fele” a valós összeg. És azért mindig Balásy Gyula cégei nyernek, mert ő ilyen ügyesen tud közbeszerzésen indulni, de ez egy nyílt verseny, hát mit tehetnek, ha valaki ennyire érzi ezt.

Rogán szerint egyébként egyáltalán nem költenek sokat kommunikációra, de hát haladni kell a korral, és hát

„például a Szerencsejáték Rt. költései azért is kell, hogy folyamatosan növekedjenek, mert nemcsak a piac, hanem a versenytársak is nőnek”.

(Ez az állítás azért szorul annyi korrekcióra, vagy minimum kiegészítésre, hogy a Fidesz 2010-es hatalomra kerülése óta jogszabállyal szüntették meg a félkarú rablók és más kocsmai nyerőgépek működtetésének lehetőségét, illetve többszöri nekifutással lényegében kitiltották az összes online szerencsejáték-platformot az országból. Ez utóbbi szabályozás ugyan messze nem egyedülálló Európában vagy a világon, de azt mondani, hogy a korábbinál nagyobb monopóliumot élvező, és NER-es kifizetőhelyként működő állami szerencsejáték-vállalat a növekvő piaci verseny miatt költ többet, legalábbis különös.)

A miniszter elismerte, hogy rendszeresen rendelnek meg méréseket, szondáztatják a közvéleményt, „ezeknek a kutatásoknak a túlnyomó többsége konkrét kormányzati témákra irányul”. Ha már mérések: azokra a kutatásokra, amelyek szerint időnként még Gyurcsány Ferencnél is népszerűtlenebb, úgy reagált, hogy ő nem gondolja magát népszerűnek és tudatosan lépett ki a nyilvánosságból.

„Évekkel ezelőtt legtöbbet azzal támadtak engem, hogy egyébként most akkor van pénzem arra, hogy lakást vásároljak vagy nincsen. (...) Most úgy látom, hogy az a támadás iránya, hogyha már van jövedelmem, akkor azt a[z adóbevallásban, vagyonbevallásban is szereplő] jövedelmemet miért költöm”