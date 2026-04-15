Rogán Antal szerint nem a felelősöket kell keresni

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a szerdai kormányülés után nyilatkozott röviden az RTL-nek.
A HVG összefoglalója szerint az azt firtató kérdésre, hogy ki felelős a választási vereségért kitérően így felelt:
„Ilyenkor nem felelősöket kell keresni, hanem el kell fogadni az emberek döntését.”
A Karmelitából jövet a miniszter elmondta, az emberek egyrészt meg akarták büntetni a Fideszt, másrészt „elfogadták azt a másik oldalról, hogy lehet egy sokkal jobb világot is teremteni”. Úgy fogalmazott:
„Ez utóbbihoz csak szurkolni tudunk, nekünk az a dolgunk, hogy a következő időszakban felelős ellenzékként viselkedjünk, mert a kormányzás felelőssége ettől a pillanattól kezdve nem a miénk.”