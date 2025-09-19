Rogán Antal vezényelte a végrehajtói maffiát? Megszólalt a minisztérium

„Ez egy megalapozatlan pletyka és hazugság” – ennyit reagált a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda a 24.hu-nak azokra a vádakra, amelyeket Toroczkai László fogalmazott meg vele szemben a végrehajtói maffiával kapcsolatban.

A Mi Hazánk elnöke csütörtökön közzétett videójában hangfelvételeket mutatott be, melyek szerinte azt igazolják, hogy Rogán Antal közrejátszhatott a végrehajtói kinevezésekben és a területleosztásokban.

Toroczkai László már korábban azt ígérte: be fogják bizonyítani, hogy nem Schadl György, a végrehajtói kar bíróság előtt álló korábbi vezetője, hanem egy miniszter állt a végrehajtó maffia csúcsán.

Szerinte a háttérben Rogán Antal mozgathatta a szálakat, amit azok a végrehajtók is megerősítenek, akikkel a Mi Hazánk kapcsolatban áll.