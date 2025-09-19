Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Gazdasági bűnözők nyomában Rogán Antal

Rogán Antal vezényelte a végrehajtói maffiát? Megszólalt a minisztérium

mfor.hu

Nem voltak túl bőbeszédűek.

„Ez egy megalapozatlan pletyka és hazugság” – ennyit reagált a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda a 24.hu-nak azokra a vádakra, amelyeket Toroczkai László fogalmazott meg vele szemben a végrehajtói maffiával kapcsolatban.

A Mi Hazánk elnöke csütörtökön közzétett videójában hangfelvételeket mutatott be, melyek szerinte azt igazolják, hogy Rogán Antal közrejátszhatott a végrehajtói kinevezésekben és a területleosztásokban. 

Toroczkai László már korábban azt ígérte: be fogják bizonyítani, hogy nem Schadl György, a végrehajtói kar bíróság előtt álló korábbi vezetője, hanem egy miniszter állt a végrehajtó maffia csúcsán. 

Szerinte a háttérben Rogán Antal mozgathatta a szálakat, amit azok a végrehajtók is megerősítenek, akikkel a Mi Hazánk kapcsolatban áll.

Stílszerűen melegített Orbán Viktor a digitális honfoglalásra

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormányfő által „szerényen” csak az 1130 évvel ezelőtti nagy történelmi eseményünkkel azonos jelentőségűnek titulált szeptember 20-ai rendezvényt a miniszterelnök olyan állítással vezette fel, amely valóságtartalma finoman szólva megkérdőjelezhető. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

A Nézőpont Intézet gyorsan előrukkolt egy Tisza-adós kutatással

Pont az jött ki, ami a kormánynak kedvez.

Mi Hazánk: Rogán Antal állt a végrehajtó maffia csúcsán

Bemutatták a hangfelvételeket.

Kenyában lett konzul a Tények volt műsorvezetője

Szebeni István diplomata lett.

Népszava: Az egyházaknak adhatja át a kormány a gyermekvédelmi intézményeket

Behívatták a központok igazgatóit.

Orbán Viktor: A Tisza szavazónak több mint fele progresszív adót akar

A miniszterelnök a Kossuth Rádióban nyilatkozik.

Ez a cég nyerte el az egykor Mindszenty bíborost rejtő kastély renoválását

A Cserháti Szent Hubertus Vadásztársaság feltételes közbeszerzésen találta meg a felsőpetényi Almásy-kastély turisztikai fejlesztését végző generál kivitelező céget. Ebben a nógrádi kastélyban tartották őrizetben egykor Mindszenty József bíboros-hercegprímást, esztergomi érseket.

A kukába dobná a Fidesz választási rendszerét a DK

A Demokratikus Koalíció (DK) azt javasolja, hogy a 2026-os parlamenti választás után hozzanak létre egy, a jelenleginél „demokratikusabb”, arányosabb, kétfordulós parlamenti választási rendszert – jelentette be az ellenzéki párt elnöke.

Ruszin-Szendi Romulusz

Megszólalt az államtitkár Ruszin-Szendi Romulusz ügyében

Több feljelentést is kaptak.

Bírságot kapott a kormány ingyenes szócsöve

Bírságot kapott a kormány ingyenes szócsöve

A kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezéseket sértették meg.

