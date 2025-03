Rogán Antalék is benne vannak a balatonalmádi lehallgatási botrányban

Az Alkotmányvédelmi Hivatal is nyomoz az ügyben Fotó: Wikipedia

Az Alkotmányvédelmi Hivatal is vizsgálódik a balatonalmádi önkormányzat épületében talált lehallgatókészülék ügyében – ezt a város polgármestere, Bercsényi László mondta a Telexnek . Lapunk is beszámolt arról, hogy a város jegyzői irodájában „poloskát” találtak, amikor riasztórendszert kívántak telepíteni.

A Rogán Antal által felügyelt Alkotmányvédelmi Hivatal is vizsgálatot folytat az ügyben.

