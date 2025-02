Rogán Antalék őrült pénzekről döntöttek, keményen megtolták a kormánypropagandát

Ligeti Miklós és Hadházy Ákos is szeretne máskor is ilyen lelkes hatóságokat látni. Koncepciós eljárás zajlana Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke ellen?

A hír után David Pressman távozó amerikai nagykövet egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy Rogán a magyarországi, rendszerszintű korrupcióban játszott vezető szerepe miatt került a listára. Magyarázata szerint a miniszter hatalmi pozíciókban növelte személyes vagyonát. Pressman arra is kitért, hogy magas rangú magyar kormányzati tisztviselők túl sokáig kihasználták hatalmukat saját maguk és családjaik gazdagítására, jelentős forrásokat irányítva magánszámlákra, Rogán pedig ennek a korrupciós rendszernek az egyik kulcsfontosságú tervezője, megvalósítója és haszonélvezője. A kormány tagadta a vádakat és bejelentette, hogy lépéseket tesznek azért, hogy Rogán Antal lekerüljön a szaknciós listáról.

Január elején az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) frissítette a Különlegesen Kijelölt Állampolgárok és Blokkolt Személyek Listáját (SDN-lista), arra pedig felkerült Rogán Antal is. Tehát egy hivatalban lévő magyar miniszter szankciós listára került a Biden-kormányzat utolsó napjaiban.

Érdekes időzítésnek tartja a korrupciós ügyek feltárására létrehozott Integritás Hatóság elnöke, Biró Ferenc, hogy pont most vádolták meg.

„Az időzítés is érdekes. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal tevékenységével kapcsolatban múlt héten indítottak eljárást.”

Jaunárban rajtaütött az ügyészség az Integritás Hatóság elnökén, Biró Ferencen, azóta pedig gyanúsítottként is kihallgatták jelentős értékre elkövetett hűtlen kezelés és hivatali visszaélés miatt. Az ügyészség szerint Biró felesége a hatóság által bérelt autót használta, amivel az elnök 14 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak. Biró annyit ismert el, hogy hivatali autóját alkalmanként átengedte a feleségének, de az szerinte nem bűncselekmény. Egy sajtótájákoztatón a hatóság vezetője úgy fogalmazott:

Tavaly április elején indítottak nyomozást Balásy Gyula cégeinek egyes szerződései miatt, miután a Szabad Európa belső dokumentumokra hivatkozva arról írt, hogy a kommunikációs szerződések némelyike túlárazottnak tűnik, az óraszámokkal és a darabszámokkal is trükközhettek.

A harmadik helyre is egy plakátkampányos megbízás futott be: az „Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai színtéren történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátása 41., valamint az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátása 49.” fantázianevű megbízás nettó keretértéke 2807,87 millió forint, ami áfával növelve több, mint 3,5 milliárd forintot jelent.

A mostani listában felbukkan a Szuverenitásvédelmi Hivatal és a Diákhitel Központ is. Utóbbi azért is kiemelten érdekes, mert Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke korábban arról beszélt, hogy a szervezet vezetőjeként túlárazottnak tűnő szerződéseket írattak alá vele úgy, hogy a Balásy-cégek munkájának minőségével sem feltétlenül volt elégedett.

A plakátkampányos megbízásokat egyébként rendszerint nagyjából egyéves határidővel kötik meg, illetve a keretösszeg kimerüléséig – utóbbi következik be gyakrabban, ha abból indulunk ki, hogy milyen gyakran van szükség újabb és újabb ilyen megbízásokra. A decemberi, négy kormánykommunikációs megbízást megelőzően szeptember 19-én egy nettó 4 milliárd 724,4 millió forintos keretszerődést írt alá a hivatal Balásy Gyula cégeivel, előtte pedig július 10-én szignóztak ebben a tárgyban megbízást, melynek keretértéke nettó 7 milliárd 674 millió forint volt volt. Ennek apropóján írntuk arról, hogy a 200 milliárd forintot is meghaladta a kormánykommunikációs büdzsé:

Érdekesség, hogy az úgynevezett plakátkampányos megbízásból tavaly decemberben rögtön négyet is megkötöttek, összesen nettó 12 milliárd 195,6 millió (bruttó 15,49 milliárd) forint értékben – tehát a teljes, negyedéves büdzsé felét a kormánykommunikáció teszi ki: plakátok, televíziós és online hirdetések és vélhetően a nemzeti konzultáció.

Közzétette a Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) a 2024 negyedik negyedévére vonatkozó összesítését. A 251 oldalas dokumentum szerint az állami kommunikációs megrendeléseket beszerző hivatal ebben az időszakban 41 megbízást osztott ki – mind a 41 Balásy Gyula cégeihez került. Bár az ilyen megállapításokra a sajtó és a közvélemény rendre rácsodálkozik, valójában nem is történhetne másképpen: a hivatal évek óta hatalmas, több tízmilliárdos kommunikációs és rendezvényszervezési keretszerződéseket pályáztat meg, ezeket évek óta Balásy cégei viszik el, majd ennek a terhére szerzi be a NKOH az állami szervezetek számára a munkákat.

