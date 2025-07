Rogán-Szendrei Cecília férje munkát kapott a Sarka Katával közös cégben

Rogán Antal második, volt felesége, Rogán-Szendrei Cecília és a korábban a bulvárban szereplő Sarka Kata nemcsak a barátságukat vállalják nyilvánosan, hanem évek óta üzleti kapcsolatok is összekötik őket. Legújabb közös cégükben azonban egy harmadik szereplő is fontos pozíciót kapott: az Acai Superfood Kft. ügyvezetője Rogán-Szendrei Cecília jelenlegi férje, Szendrei Dániel. Ez az első olyan cég, amely papíron is Rogán Antal volt feleségéhez köthető, és amelyben az egykori teniszező vezetői szerephez jutott. Korábban azonban több olyan vállalkozásban is feltűnt, amelyet felesége, illetve Sarka Kata köréhez soroltak.

A cégbírósági papírok szerint márciusban kezdte megbízatását

Fotó: Mfor

A cég alapításáról korábban a 24.hu írt: a vállalkozás 3 millió forintos alaptőkéjén fele-fele arányban osztoznak az üzletasszonyok. Az Acai Superfood Kft. fő tevékenysége az egyéb élelmiszer-kiskereskedelem, ugyanakkor tevékenységi körei között megtalálható egyebek mellett a rendezvényi és szerződéses étkeztetés, valamint az egyéb vendéglátás is.

Vannak persze olyan vállalkozások, amelyekben tulajdonosként Szendrei felesége nincsen jelen, a cégtörténeti egybeesések azonban érdekes ívet rajzolnak ki. 2019 szeptemberében Rogán-Szendrei Cecília (akkor még Rogán-Gaál Cecília néven) a Budai Tenisz Centrumot bérlő és üzemeltető Excellent Game Mozgásakadémia és Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagja lett a 24.hu korábbi cikke szerint. Ekkoriban a cég többségi tulajdonosa a Sarka Kata férjeként emlegetett, akkoriban a Fidesz kedvenc őrző-védő cégeként aposztrofált Valton–Sec.-kel vagyonokat kereső Bessenyei István lett, aki ezzel párhuzamosan átvette a frissen alapított Tenisz Projekt Kft.-t is, amely nem sokkal később tulajdonos lett az Excellent Game-ben. A lap akkor úgy értesült, hogy a háttérben valójában Rogán-Gaál Cecília állhatott, akit gyakran láttak a városmajori teniszcentrumban. A miniszter volt felesége korábban teniszedzői tanulmányokat folytatott a Testnevelési Egyetemen, fiatalon pedig Balatonbogláron versenyszerűen teniszezett, és első osztályú játékosként szerepelt.

2020 májusában Szendrei Dániel lett az Excellent Game ügyvezetője, az év szeptembertől pedig a Tenisz Projekt Kft.-t is ő vezeti. Az Opten céginformációs adatbázis szerint Szendrei mindkét cég ügyvezetője jelenleg is.

Rogán-Gaál Cecília is ott van a felügyelőbizottságban, így a felállás úgy néz ki, hogy a Sarka Kata férjének érdekeltségében lévő cégek foglalkoztatják Szendreit, felesége pedig ugyan nem tulajdonos, de a felügyelőbizottsági tagság révén jelen van.

A Tenisz Projekt Kft. tavaly 155,7 millió forintos forgalom mellett 23,5 millió forintos adózott eredményt ért el, amely az eredménytartalékba került. Az Excellent Game Kft. 2024-es eredményeit még nem tették közzé.

Egy Szendreihez közeli személy fontos szerepben

2021 elején az Mfor számolt be arról, hogy Rogán-Gaál Cecília az évet rögtön cégalapítással indította: január 7-én 3 millió forintos törzstőkével hozta létre a DCL Logisztika Kft.-t, amelytől azóta meg is vált. A vállalkozás fő tevékenységi köreként ekkor az „egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás” szerepelt. A cég ügyvezetője az alapításkor Mészáros Dániel lett, aki abban az időben a Tromos Catering Kft.-ben is érdekelt volt, társtulajdonosként Szendrei Dániellel. A cégről korábbi cikkünkben részletesebben is olvashat.

Mészáros és Szendrei 2022-ben közösen voltak tulajdonosai a Bida Tanácsadó Kft.-nek, amelyet Szendrei testvére alapított 2019-ben. Mindketten 2022 augusztusában távoztak a cégből, amely jelenleg egy oroszlányi magánszemély tulajdonában van. Finoman szólva sem aktív: a vállalkozás székhelye feltehetően egy székhelyszolgáltatóhoz tartozik, és legutóbb a 2021-es évre nyújtottak be mérleget. Erről ugyancsak az Mfor írt.

Mészáros ott van a Budai Tenisz Centrumban is: 2020 novemberében – mindössze néhány hónappal azután, hogy Szendrei Dániel a teniszes cégek ügyvezetője lett – alapította meg a sportlétesítmény működtetését fő tevékenységként megadó Future Goal Kft.-t (2022-ben nonprofit formát kapott), amelyről az interneten gyakorlatilag semmit nem lehet megtudni. A vállalkozás székhelye a Budai Tenisz Centrum:

Az első teljes üzleti évben, 2021-ben a cég 60,7 millió forintos forgalom mellett 11,2 milliós adózott eredményt hozott össze, tavaly pedig már 115,7 millió forintos bevételt hozott össze, kissé megcsappant, nettó 8,8 milliós adózott eredményt felmutatva, 2 fős átlagos statisztikai létszámmal. A nyereség az eredménytartalékba került.

Talán nem meglepő, de nagyjából 8 hónappal azután, hogy Rogán-Gaál Cecília helyet kapott az Excellent Game Kft. felügyelőbizottságában, székhez jutott a testületben Mészáros Dániel is.

Szendrei a tulajdonos-ügyvezetője a Szenda-Team Kft.-nek, amely a 2023-as eredményei alapján már nem igazán működik: legutóbb 2016-ban volt bevétele, azóta a nullák sorakoznak a nettó értékesítéseknél. Hogy tavaly talpra állt-e, nem lehet tudni, hiszen beszámolót még nem adott le.

Sikeres üzletasszonyok

A nagyobb pénzek azonban vélhetően nem a sportos cégekben mozognak. Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata közös reklámcége, a Nakama & Partners Kft. 2023-ban csaknem 360 millió forint bevételt és 77,8 millió forintos adózott eredményt ért el, a cég – szokásához híven – a legutóbbi, 2024-es évre vonatkozó beszámolóját még nem adta le. A twn.hu nevű bulvároldalt üzemeltető Top News Hungary Kft. pedig ennél is jobban muzsikál: a K-Monitor vette észre tavaly, hogy éppen a választás másnapján, június 10-én töltötték fel a vállalkozás 2023-as pénzügyi beszámolóját, amelyből az is kiderült, hogy az üzletasszonyok 1 milliárd 56 millió forint osztalék kivételéről határoztak. Hogy a tavalyi év hogyan sikerült, azt egyelőre nem tudni, ennek a cégnek a beszámolója sem került fel a törvény által megszabott határidőig az Igazságügyi Minisztérium felületére.

Ha segítségre van szüksége a névváltoztatások követéséhez, olvassa el korábbi cikkünket itt:

Kérdéseinket elküldtük az Acai Superfood Kft.-n keresztül Szendrei Dánielnek és céges érdekeltségén keresztül Mészáros Dánielnek, válaszaikkal bővítjük cikkünket.