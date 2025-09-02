Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p
Közélet Média Nézettségi adatok RTL TV2

Rontott a Fradi: nem kap aranytojást tojó tyúkot az RTL

Kollár Dóra
Kollár Dóra

A 35. héten életjeleket mutattak a kereskedelmi csatornák, de a sporteseményeknél is akadtak izgalmak. 

Véget ért a nyár, cikkünk megjelenésekor már az iskolaév is megkezdődött, a televíziós adatok azonban még csak augusztus utolsó heténél tartanak. A kereskedelmi tévék viszont már lesöpörték a nyári uborkaszezon porát, a hétvégén a TV2-n már bemutatkozott az ősz várhatóan egyik legerősebb nézettségét hozó műsora.

A hétköznapokon az előző héthez képest még nem változott a műsor, az RTL-en továbbra is haloványan teljesít a főműsoridőt felvezető Kalandra fal!, a falkerülgetős adás átlagosan 161 ezer embert vonzott a képernyők elé, ezzel gyakorlatilag pontosan megismételte az előző hét eredményét. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában átlagosan 92 ezer nézőt és 7,8 százalékos közönségarányt tudott a vetélkedő – ezzel szintén nem lehet elégedett az RTL.

A Kasza Tibi vezetésével érkező Szerencsekerék megint hozta a kötelezőt, és megszerezte a hétköznap esti győzelmet saját sávjában, ugyanis 538 ezer nézőt regisztráltak átlagosan a teljes lakosság körében. A kiemelt kereskedelmi korcsoportban 171 ezer nézőt és 14,7 százalékot hozott adásonként a vetélkedő, azaz a TV2 örülhetett.

A főműsoridő második felében az RTL ismétléseket adott, míg a TV2 a Linda sorozatot hozta, ezek párszázezres nézettséget értek el a teljes lakosság körében.

Egymást érték a focimeccsek a héten
Egymást érték a focimeccsek a héten
Fotó: Depositphotos

Sportesemények

Nem volt hiány a 35. héten a sporteseményekből, ezek közül a legjobb nézettséget a nyári szünetről visszatérő Forma-1 hollandiai nagydíja érte el, a 489 ezer nézőt vonzó versenyt az ausztrál Oscar Piastri nyerte, újabb lépést téve a világbajnoki cím felé.

A focipályákon sem unatkoztak, egyrészt a Ferencváros a Bajnokok Ligája főtáblájára jutásért játszott, 3-2-es győzelmet aratva az azeri Qarabag csapata ellen, ez azonban nem volt elég a továbbjutáshoz, mivel egy héttel korábban a Fradi kikapott a Budapesten játszott meccsen – a visszavágót 391 ezren nézték. A magyar csapat így az Európa Liga főtábláján folytatja; ez pedig nézettségi szempontból is érezhető veszteség az RTL-nek, hiszen a Bajnokok Ligája közvetítési joga a csatornáé, a Fradi-szurkolók pedig mérhető nézettséget hoztak volna a BL-szereplés időtartama alatt.

Azzal, hogy a csapat végül az Európa Ligában játszik majd, az M4 Sport örülhet, a köztévé sportcsatornája a magyar bajnoki mellett ezen meccsek közvetítésével arathat. Ha már a magyar bajnokiról esik szó: a Debrecen fogadta a Ferencvárost, itt 254 ezres nézettséget hozott a 3-0-s Fradi győzelem.

Az angol bajnokság is dübörög, Szoboszlai Dominik bombagóljával a Liverpool 1-0-s győzelmet aratott az Arsenal, ezt 261 ezren nézték; míg a Newcastle ellen 3-2-re tudott nyerni a Liverpool, amit 166 ezren láttak.

Végül az UEFA Konferencia Liga selejtezőjében a győri Eto a Rapid Wien csapatával találkozott, ez a mérkőzés 0-2-es vereséggel zárult, amit 222 ezren néztek.

Mi történt hétvégén?

Szombaton a filmválasztáson múlt az esti győzelem a kereskedelmi csatornákon, a mérleg végül az RTL felé billent, az Aranyhaj és a nagy gubanc 251 ezres nézettsége megelőzte az Aquaman és az elveszett királyság által elért 237 ezer főt.

Vasárnap azonban a TV2 örülhetett, az RTL által csatába küldött A kis hableány 288 ezres nézettségével nem tudott versenyezni a friss évaddal visszatérő Ázsia expressz nyitóepizódjával: ez 726 ezer nézővel lett nemcsak a hétvége, hanem a teljes hét legjobbja. Az Ázsia expressz a 18-59 évesek korcsoportjában is nyert, itt 322 ezer nézővel és 21,2 százalékos közönségaránnyal került az élre.

Így alakult a heti végeredmény

Bár az RTL esetében több ígéretes műsor is akadt, a TV2 hétköznapi fölénye, valamint a visszatérő, hagyományosan a közönségkedvenc Ázsia expressz elintézte, hogy ne legyen kétség a heti végeredmény felől. Mindezek alapján tehát a 18-59 évesek korcsoportjában a TV2 elverte az RTL-t, és 14,5 százalékot tudott felmutatni a rivális 11,6 százalékával szemben.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Újra feltűnt Hadházy Ákos a keddi tüntetéseken

Hadházy Ákos visszatért szokásos tüntetéseihez

Az ellenzéki politikus az utóbbi időben inkább Hatvanpusztán tüntetett, de budapesti hívei közben is megtartották szokásos keddi tüntetéseiket.

Takács Péter feljelenti és pert indít Kulja András ellen

Takács Péter feljelenti és pert indít Kulja András ellen

Takács Péter egészségügyi államtitkár büntetőfeljelentést tett Kulja András, a Tisza párt európai parlamenti képviselője ellen, miután az politikai nyilvánosság előtt korrupcióval vádolta őt és családját.

Provokáció? – új arcok feltűnésére számíthatunk Kötcsén

Provokáció? – új arcok feltűnésére számíthatunk Kötcsén

A Tisza Párt „egy nyugodt, nyitott rendezvényt” tart szeptember 7-én 11.00 órától a kötcsei Hősök terén „kordonok és TEK-esek nélkül, viszont sok jóérzésű, hazaszerető magyar emberrel” – írta Magyar Péter.

Lehet szavazni, mi épüljön egymilliárd forintból

Lehet szavazni, mi épüljön egymilliárd forintból

Budapest várja a javaslatokat.

Bedurvul a kampány: Magyar Péter és Orbán Viktor Kötcsén találkozhat

Bedurvul a kampány: Magyar Péter és Orbán Viktor Kötcsén találkozhat

Akcióra készül a Tisza Párt.

Orbán Viktor üzent az Adriáról a magyaroknak

Orbán Viktor üzent az Adriáról a magyaroknak

Chatcsatornát indít a kormányfő.

Hadházy Ákos ezúttal a hatvanpusztai Orbán-birtok könyvtáráról osztott meg fotókat

Hadházy Ákos ezúttal a hatvanpusztai Orbán-birtok könyvtáráról osztott meg fotókat

A képviselő szerint bugris újgazdagokról van szó.

Hatvanpuszta: Hadházy Ákos újabb érdekes listát mutatott be

Hadházy Ákos újabb érdekes listát mutatott be Hatvanpusztáról

A politikus hatvanpusztai tervrajzokat hozott nyilvánosságra. 

Repülőtéri dolgozók lophatták el a kecskeméti MIG-29-esek alkatrészeit

Repülőtéri dolgozók lophatták el a kecskeméti MIG-29-esek alkatrészeit

A Blikk úgy tudja, nincs biztonsági kamera ott, ahol a gépeket tárolják, és ezt csak belsősök tudhatták. Az alkatrészek mozgatásához legalább négy ember kellett.

Mégsem kobozzák el a korrupt pályázatíró 190 milliós vagyonát

Mégsem kobozzák el a korrupt pályázatíró 190 milliós vagyonát

Vádalkut kötöttek az ügyészséggel, ezért nem lehet bizonyítani, honnan van H. Anita pénze. A két és fél éves börtönbüntetés továbbra is érvényes.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (x)

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168