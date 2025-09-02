Rontott a Fradi: nem kap aranytojást tojó tyúkot az RTL

Véget ért a nyár, cikkünk megjelenésekor már az iskolaév is megkezdődött, a televíziós adatok azonban még csak augusztus utolsó heténél tartanak. A kereskedelmi tévék viszont már lesöpörték a nyári uborkaszezon porát, a hétvégén a TV2-n már bemutatkozott az ősz várhatóan egyik legerősebb nézettségét hozó műsora.

A hétköznapokon az előző héthez képest még nem változott a műsor, az RTL-en továbbra is haloványan teljesít a főműsoridőt felvezető Kalandra fal!, a falkerülgetős adás átlagosan 161 ezer embert vonzott a képernyők elé, ezzel gyakorlatilag pontosan megismételte az előző hét eredményét. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában átlagosan 92 ezer nézőt és 7,8 százalékos közönségarányt tudott a vetélkedő – ezzel szintén nem lehet elégedett az RTL.

A Kasza Tibi vezetésével érkező Szerencsekerék megint hozta a kötelezőt, és megszerezte a hétköznap esti győzelmet saját sávjában, ugyanis 538 ezer nézőt regisztráltak átlagosan a teljes lakosság körében. A kiemelt kereskedelmi korcsoportban 171 ezer nézőt és 14,7 százalékot hozott adásonként a vetélkedő, azaz a TV2 örülhetett.

A főműsoridő második felében az RTL ismétléseket adott, míg a TV2 a Linda sorozatot hozta, ezek párszázezres nézettséget értek el a teljes lakosság körében.

Egymást érték a focimeccsek a héten

Fotó: Depositphotos

Sportesemények

Nem volt hiány a 35. héten a sporteseményekből, ezek közül a legjobb nézettséget a nyári szünetről visszatérő Forma-1 hollandiai nagydíja érte el, a 489 ezer nézőt vonzó versenyt az ausztrál Oscar Piastri nyerte, újabb lépést téve a világbajnoki cím felé.

A focipályákon sem unatkoztak, egyrészt a Ferencváros a Bajnokok Ligája főtáblájára jutásért játszott, 3-2-es győzelmet aratva az azeri Qarabag csapata ellen, ez azonban nem volt elég a továbbjutáshoz, mivel egy héttel korábban a Fradi kikapott a Budapesten játszott meccsen – a visszavágót 391 ezren nézték. A magyar csapat így az Európa Liga főtábláján folytatja; ez pedig nézettségi szempontból is érezhető veszteség az RTL-nek, hiszen a Bajnokok Ligája közvetítési joga a csatornáé, a Fradi-szurkolók pedig mérhető nézettséget hoztak volna a BL-szereplés időtartama alatt.

Azzal, hogy a csapat végül az Európa Ligában játszik majd, az M4 Sport örülhet, a köztévé sportcsatornája a magyar bajnoki mellett ezen meccsek közvetítésével arathat. Ha már a magyar bajnokiról esik szó: a Debrecen fogadta a Ferencvárost, itt 254 ezres nézettséget hozott a 3-0-s Fradi győzelem.

Az angol bajnokság is dübörög, Szoboszlai Dominik bombagóljával a Liverpool 1-0-s győzelmet aratott az Arsenal, ezt 261 ezren nézték; míg a Newcastle ellen 3-2-re tudott nyerni a Liverpool, amit 166 ezren láttak.

Végül az UEFA Konferencia Liga selejtezőjében a győri Eto a Rapid Wien csapatával találkozott, ez a mérkőzés 0-2-es vereséggel zárult, amit 222 ezren néztek.

Mi történt hétvégén?

Szombaton a filmválasztáson múlt az esti győzelem a kereskedelmi csatornákon, a mérleg végül az RTL felé billent, az Aranyhaj és a nagy gubanc 251 ezres nézettsége megelőzte az Aquaman és az elveszett királyság által elért 237 ezer főt.

Vasárnap azonban a TV2 örülhetett, az RTL által csatába küldött A kis hableány 288 ezres nézettségével nem tudott versenyezni a friss évaddal visszatérő Ázsia expressz nyitóepizódjával: ez 726 ezer nézővel lett nemcsak a hétvége, hanem a teljes hét legjobbja. Az Ázsia expressz a 18-59 évesek korcsoportjában is nyert, itt 322 ezer nézővel és 21,2 százalékos közönségaránnyal került az élre.

Így alakult a heti végeredmény

Bár az RTL esetében több ígéretes műsor is akadt, a TV2 hétköznapi fölénye, valamint a visszatérő, hagyományosan a közönségkedvenc Ázsia expressz elintézte, hogy ne legyen kétség a heti végeredmény felől. Mindezek alapján tehát a 18-59 évesek korcsoportjában a TV2 elverte az RTL-t, és 14,5 százalékot tudott felmutatni a rivális 11,6 százalékával szemben.