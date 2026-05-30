Rosszul sáfárkodott a DK a hozzá befolyt összegekkel

Hiába tett szert a legnagyobb bevételre a Fidesz és a Tisza melletti pártok közül, a Demokratikus Koalíció lett a választások legnagyobb vesztese.

Több párt is közzétette a tavalyi évről szóló pénzügyi beszámolóját, köztük a Demokratikus Koalíció (DK), a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP), a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP), a Mi Hazánk Mozgalom, és a Momentum Mozgalom. A legtöbb támogatást a DK kapta a költségvetésből, a legkevesebbet az MKKP, ez utóbbi több mint 1,77 millió forint veszteséget könyvelt el a Hivatalos Értesítőben közzétett beszámolók szerint.

A DK 2,7 milliárd forint, a Momentum Mozgalom 1,5 milliárd forint, a Kereszténydemokrata Néppárt 1,2 milliárd forint, a Mi Hazánk Mozgalom 696,2 millió forint, az MKKP pedig 192,8 millió forint bevételt tüntetett fel 2025. évi pénzügyi kimutatásában, amely a Hivatalos Értesítő pénteki számában jelent meg.

A tavaly legtöbb költségvetési támogatást kapó DK bevétele 2,72 milliárd forint, kiadása 2,43 milliárd forint volt. A párt 268,6 millió forint központi költségvetési támogatást és 2,254 milliárd forint frakciótámogatást tüntetett fel. Tagdíjbevételként 26,99 millió, adományként 157,16 millió, egyéb bevételként 17,8 millió forint szerepel a kimutatásában. A párt 1,33 milliárd forintot fordított politikai tevékenységre, 880,719 millió forintot működési kiadásokra, 92,314 millió forintot eszközbeszerzésre.

Keserédes időszak
A KDNP 1,178 milliárd forint bevételt és 554,5 millió forint kiadást mutatott ki. A párt központi költségvetési támogatása 160,5 millió forint, országgyűlési képviselőcsoportjának állami támogatása 950 millió forint volt. Tagdíjból 5,5 millió, adományokból 19,12 millió, egyéb bevételből 43 millió forint folyt be. A kiadások között a legnagyobb tétel a működési kiadás volt 477,9 millió forinttal, politikai tevékenységre 40 millió, eszközbeszerzésre 35,6 millió forintot fordítottak.

A tavaly veszteséges MKKP 192,8 millió forint bevételt és 194,5 millió forint kiadást mutatott ki, vagyis kiadásai mintegy 1,77 millió forinttal haladták meg bevételeit. A párt tagdíjbevételt és frakciótámogatást nem tüntetett fel, központi költségvetési támogatása 54,7 millió forint volt. Adományokból 97,3 millió, egyéb bevételből 40,7 millió forint érkezett. Politikai tevékenységre 94 millió, működésre 28,9 millió, egyéb kiadásokra 69,2 millió forintot számoltak el.

A Mi Hazánk Mozgalom 696,2 millió forint bevételt és 648,3 millió forint kiadást közölt. A párt központi költségvetési támogatása 183,1 millió forint, frakciótámogatása 475 millió forint volt. Tagdíjból 6,1 millió, adományokból 31,9 millió forint érkezett. A párt 441,289 millió forintot számolt el politikai tevékenység kiadásaként, 99,294 millió forintot támogatásként egyéb szervezeteknek, működésre pedig 71,18 millió forintot költött.

A Momentum Mozgalom 1,5 milliárd forint bevételt és 1,1 milliárd forint kiadást közölt. A párt 185,1 millió forint központi költségvetési támogatást és 1,24 milliárd forint frakciótámogatást tüntetett fel. Tagdíjakból 45,27 millió, adományokból 14,25 millió, egyéb bevételből 27,8 millió forintja származott. A kiadások közül a működési kiadás volt a legnagyobb tétel 736,2 millió forinttal, politikai tevékenységre 328 millió, más szervezetek támogatására 28,7 millió forintot fordítottak.

(MTI)

Magyar Péter újabb részleteket árult el a nagy brüsszeli megállapodásról

Még az utolsó órákban is kétmilliárd euróval nőtt a felszabadított uniós források összege – posztolta ki szombat reggel a Facebook-oldalára a kormányfő.

Nemzetbiztonsági ellenőrzést kap Varga Judit párjának munkahelye

A friss kormányrendelet szerint a Windisch László által elnökölt Állami Számvevőszék munkaköreit veszik górcső alá.

Magyar Péter válaszolt Orbán Viktornak

A volt kormányfő azt kérdezte utódjától, mi volt az ára annak, hogy az Európai Unió hozzáférhetővé tett a jogállamisági aggályok miatt zárolt összegből 16,4 milliárd eurót.

Az új idők szele Varga Mihály csapatát is megcsapta?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy Matolcsy György távozása és a volt pénzügyminiszter érkezése, azaz tavaly március óta először fordult elő, hogy a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagjai nem egyhangúan szavaztak a jegybanki alapkamatról. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Visszaszúrt az MCC Magyar Péternek

Alapítványként folytatják tovább.  

Újabb tőrdöfés a Fidesznek: megszüntetik az MCC-t

Nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelő alapítványokat (kekva), amelyek nem egyetemfenntartók – jelentette be a miniszterelnök pénteken Brüsszelben sajtótájékoztatón, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.

Közeleg a határidő: Sulyok Tamás továbbra sem mond le

A Sándor-palota egy hosszú közleményben fejtegeti azt, hogy Sulyok Tamás továbbra is együtt működik a kormánnyal, de továbbra sem mond le.

Előállították a kegyelmi ügy egyik főszereplőjét

A rendőrség előállította K. Endrét, akinek elnöki kegyelme kirobbantotta a Novák Katalin és Varga Judit lemondásához vezető kegyelmi ügyet.

Tovább fogyunk, de kevésbé erőteljes ütemben

Az előzetes adatok szerint idén áprilisában 5410 gyermek született, és 9946 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 1,3, a halálozásoké 0,2 százalékkal nőtt, míg a házasságkötéseké 14 százalékkal csökkent.

Macskájával fogadta Magyar Pétert a belga miniszterelnök

Csütörtökön Bart De Wever belga kormányfővel, pénteken Ursula von der Leyennel tárgyal Magyar Péter Brüsszelben. Három minisztere is elkísérte.

