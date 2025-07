Csak pisloghatnak a TV2-nél: meglepetést okozott az RTL

A nyári televíziós műsorínségben nem meglepő, hogy a hírműsorok népszerűsége a korábbi időszakokhoz képest megugrik – a legnézettebb húsz műsor között ezúttal 15 tartozott ebbe a kategóriába –, az viszont igen, hogy a 30. héten a Forma-1 Belga Nagydíjra voltak a legtöbben kíváncsiak a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 éves korcsoport tagjai közül. Ezzel megtörtént az, amire egyébként nem gyakran van példa: az M4 egyetlen műsor erejéig maga mögé utasította a nagy kereskedelmi riválisokat. A belga futamra egyébként 234 ezren voltak kíváncsiak a Nielsen Research adatszolgáltató statisztikája szerint, ami 25 százalékos közönségarányt jelent ebben a korcsoportban.

A top tízbe még két RTL Híradó került – a legnézettebb adást 232 ezren követték – és négy Tények. A TV2 hírműsorának legnézettebb adására 208 ezer ember kapcsolt. A legjobb tízbe ezeken kívül a Legyen Ön is milliomos! című vetélkedőnek (TV2), a Házon kívül című politikai-közéleti magazinműsornak (RTL) és a TV2 közéleti magazinműsorának, a Naplónak sikerült bekerülnie.

Mire voltak kíváncsiak a legtöbben?

A teljes lakosság körében egy kicsit másképp alakult a tíz legnézettebb műsor sorrendje. Az élen az RTL-Híradójának egyik adása végzett, amit 604 ezren követtek. Második helyre egy Tények-adás került: erre több mint 561 ezren kapcsoltak. A harmadik helyet a TV2-n futó Legyen Ön is milliomos! szerezte meg. A 2000 óta kisebb-nagyobb megszakításokkal gyártott és sugárzott televíziós műveltségi kvízműsor tavaly újabb ráncfelvarráson esett át – a műsorvezetői székben Palik László váltotta a korábban játékosokat pókerarccal faggató Gundel Takács Gábort. A vetélkedő harmadik részére közel 556 ezren kapcsoltak.

A legnézettebb tízbe a hírműsorokon kívül még a Napló verekedte be magát, mégpedig a nyolcadik helyre, ami több mint 514 ezer nézőt hozott a csatornának. A Forma-1 Belga Nagydíj a teljes lakosság körében viszont csak a huszadik legnézettebb műsornak bizonyult: 437 ezren követték.

A nyár nem szipkázta el teljesen a tévénézőket

Fotó: Depositphotos

Vetélkedők harca

Mindkét nagy kereskedelmi csatorna vetélkedővel szeretné bevonzani a nézőket hétköznap esténként. Az RTL továbbra is a holland formátum alapján gyártott, itthon Szujó Zoltán vezetésével adásba kerülő The Floort „küldi harcba” a TV2 Szerencsekerekével szemben, amit Kasza Tibor koordinál. Utóbbi azonban rendre magasabb nézőszámot produkált: míg a The Floor legjobban futó adását – csütörtökön – 313 ezren követték, addig a Szerencskerék legpörgősebb adására – szerdán – 481 ezren voltak kíváncsiak.

Ha sport, akkor autóverseny

A teljes lakosság körében meglepő módon nem a szingapúri vizes vébé magyar érdekeltségű döntői bizonyultak legnézettebbnek, hanem a már említett Forma-1-es belga futam, ami összességében a huszadik helyre került. A spanyol-magyar férfi vízilabda-döntője 352 ezer embert érdekelt – ezzel a 36. legnézettebb műsor lett –, míg a görög-magyar női döntőt 287 ezren követték, ami viszont összességében csak a 49. helyre volt elég.

Kapcsolódó cikk Csak bottal ütheti a TV2 nyomát az RTL? A 29. héten a TV2 örülhetett.

Egy kis izgalom az uborkaszezonban

Szoros küzdelmet hozott a múlt hét a csatornák és csatornacsoportok főműsoridős harcát illetően. A TV2-csoport műsoraira a 18-59 év közöttiek 30,4 százaléka kapcsolt, míg az RTL-csoport műsoraira a korcsoport tagjai közül 29,4 százalék volt kíváncsi. A TV2 e tekintetben csak orrhosszal előzte meg az RTL-t: előbbi 12,7, utóbbi 12 százalékos közönségarányt ért el.

Ami a napi bontást illeti: a hétfő fej-fej melletti küzdelmet hozott; mindkét nagy kereskedelmi csatorna 12,6 százalékos közönségarányt ért el főműsoridőben, a hét további részében pedig csak apró különbségek mutatkoztak. A szombatot nüansznyi előnnyel az RTL húzta be (11 vs. 10,9 százalék), míg a vasárnapot a TV2 vitte (13,1 vs. 11,5 százalék).

Gigászok csatája: a helyzet éves szinten változatlan

Ami a két legnagyobb kereskedelmi tévécsatorna éves nézettségi harcát illeti: idén a 18-59 évesek körében eddig 146 estét húzott be a TV2, és csak 62-t az RTL. Ez nagyjából 70-30 százalékos arányt jelent előbbi javára.