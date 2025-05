A TV2 úgy őrzi vezető helyét, mint a magyar mennydörgő az aranytojást

A 20. héten egyetlen műsor sem tudta beverekedni magát 2025 legnézettebbjei közé: a teljes lakosság körében továbbra is toronymagasan a magyar Trónok harcának is nevezett, TV2-n vetített Hunyadi-sorozat egyik epizódja vezet. A közel 25 milliárd forintos költségvetésből gyártott magyar–osztrák történelmi sorozat második része a Nielsen Research mérése alapján közel 994 ezer nézőt ültetett a képernyő elé. Az év öt legnézettebb műsora közé egyébként a Hunyadi négy epizódja verekedte be magát: ezek mindegyike 965 ezer feletti nézőszámot produkált.

Berobbant a szezon, felpörgött a Forma-1

Friss lendületet kapott a Till Attila nevével fémjelzett Kincsvadászok. A TV2-n hétköznapi este futó műtárgykereskedéssel foglalkozó tévéműsor új évadának legnézettebb epizódjára több mint 371 ezren kapcsoltak a kereskedelmi szempontból kiemelten fontosnak számító 18-59 éves korosztályból. A tízes lista első hat helyén egyébként éppen a Kincsvadászok áll, míg az RTL Híradójának egyik adása csak a hetedik helyre tudta felküzdeni magát. Erre nagyjából 277 ezren voltak kíváncsiak. Nyolcadik helyen az újragondolt TV2-s Napló egyik adása végzett, amit az RTL Híradója követett. A tizedik helyet az M4-en sugárzott Forma-1-es futam csípte meg: az Emilia-Romagna Nagydíjat a közönségadatok alapján közel 241 ezren követték ebből a korosztályból.

A két nagy keresekedelmi tévé harca meglehetősen ellaposodott

Így alakult a legnézettebb műsorok sorrendje

A teljes lakosság körében is hasonlóan alakult a legnézettebb műsorok toplistája. Az első öt helyen a Kincsvadászok aktuális epizódjai állnak, a legmagasabb nézőszámot elért részt 856 ezren követték. A top tízbe a Napló, az RTL Híradójának egyik adása és két TV2-s Tények-adás fért még be. Utóbbiakra valamivel több mint 627 ezren kapcsoltak. Az Emilia-Romagna Nagydíj ugyan csak a 25. legnézettebb műsornak bizonyult a teljes lakosság körében, de még így is 464 ezren követték.

Hány bőrt lehet lehúzni egy saját gyártású sorozatról?

Az RTL hétköznap esténként főműsoridőben még mindig saját gyártású sorozatával, A mi kis falunkkal erősítene, ám egyetlen adás sem tudta felülmúlni a 280 ezres nézettséget. Még a vele egy időben futó kérészéletű gameshow, a Stohl András és Till Attila vezetésével futó A 100 milliós játszma is jobban teljesített – hétfőn 340 ezres nézettséget produkált, pedig a TV2 alig három héttel az indulás után lényegében elkaszálta – éppen az alacsony nézettség miatt. Szerdán aztán a gameshowt a Kincsvadászok új évada váltotta, ami meg is hozta a remélt sikert a TV2-nek: az aktuális epizódra 715 ezren voltak kíváncsiak, míg az aznap esti A mi kis falunkat mindössze 236 ezren követték az RTL-en.

A délutáni műsorsávban futó, szintén saját gyártású magyar sorozat, az RTL-es Drága örökösök ellen a TV2 egy török drámasorozatot dobott be: Az aranyifjúra a hét második napján közel 415 ezren kapcsoltak, míg a vele egy műsorsávban futó Drága örökösöket 90 ezernél is kevesebben nézték.

Ami a közönségarányt illeti

A 18-59 éves korcsoport körében a legmagasabb közönségarányt (17,4 százalékot) főműsoridőben a TV2 produkálta, az RTL esetében ez a mutató 14,1 százalékra, a MOZI+-nál 4,4 százalékra, az M4-nél pedig 3,1 százalékra kúszott csak fel.

A TV2 csoport műsorai összességében 33,6 százalékos közönségarányt értek el, míg az RTL műsorai 29,5 százalékot.

Nem behozhatatlan az RTL hátránya, ami a 2025-ben megnyert esték számát és arányát illeti, de hosszú távon és kiemelkedően nagyot kellene villantania ahhoz, hogy sikerüljön akár csak egyetlen kört is vernie a TV2-re. Főműsoridőben ugyanis a 18-59 évesek körében idén már 93 estét húzott be a TV2, míg az RTL 45-nél jár.