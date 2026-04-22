Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Ruff Bálint a vagyonvisszaszerzéssel és az ügynökaktákkal kezdi a munkát

A leendő miniszter interjút adott.

Ruff Bálint, a Magyar-kormány leendő Miniszterelnökséget vezető minisztere a Válasz Online interjújában árult el részleteket arról, hogy mivel foglalatoskodik majd. A korábbi politikai tanácsadó és médiaszemélyiség elmondta, a választások után történt hosszas egyeztetések után fogadta el Magyar Péter miniszteri felkérését. Az arra vonatkozó kérdésre, hogy mit mondott Magyar Péter, mi lesz miniszterként a feladata, Ruff Bálint így fogalmazott:

Az új miniszterelnök azzal keresett meg, hogy „Bálint, amit eddig mondtál a politikai bátorságról, felelősségről, cselekvésről és arról, hogy milyen országot szeretnél, az jól hangzik. Itt az ideje, hogy a valóságban is megmutasd, hogyan valósítjuk meg.”

Hozzátette, Magyar Péter véleménye szerint a közéleti szereplése során elmondott elvei és a tapasztalatai alkalmassá teszik arra, hogy megszervezze azt a Miniszterelnökséget, amely ennek a munkának a kiszolgálására vállalkozik.

Ezt kell végrehajtani

Ruff Bálint elmondta, a választást követően kapta a felkérést, hogy gondolkozzon a feladaton, azóta napi 24 órában ezt teszi, de mint mondta, elég régóta foglalkozik politikával, és jól ismeri a kormányzás kihívásait. Úgy fogalmazott:

(…) szerintem mindenkinek nehéz felfogni, hogy mi történt április 12-én. Nagyon hosszú ideig az Orbán-rendszer politikai struktúrájában voltunk kénytelenek élni. De ez véget ért, olyan világosan, amit a legszebb álmaimban sem láttam. Az egész ország nagyon hangosan kimondta, hogy elég, és ebből az óriási felhatalmazásból egy teljesen új politikai helyzet következik. Most még mindenki keresi a választ, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. De fontos kapaszkodó, hogy van egy részletes programja a Tiszának, van számos vállalása. Ezek összességében arról szólnak, hogy az 1990-es rendszerváltás hibáiból tanulva, a 2010 utáni félresiklatásból okulva és az ország mostani helyzetét ismerve, egy működő, emberséges, normális országot teremtsen. Nekem az a feladatom, hogy ennek elérése felé tereljem, illetve e törekvésében segítsem a kormányzati munkát.

A kormányzati előkészületek már zajlanak
Kiemelte, a Tiszának kész tervei vannak a kormányzásra, most ezek finomhangolása történik, hogy a lehető leggyorsabban és szervezetten kezdődhessen a kormányzás. A Miniszterelnökség konkrét feladataival kapcsolatban elmondta:

Ez nem olyan Miniszterelnökség lesz, amit az Orbán-rendszerben megszoktunk, nem egy halálcsillagként működő, egyre hízó szervezet. És nem is ágazati minisztérium lesz, hanem összehangolja a többi minisztérium működését, betartatja és sürgeti a vállalások teljesítését. És megállás nélkül tanulnia kell, vagyis össze kell szednie az információkat, amelyek a jó kormányzáshoz szükségesek. A minisztériumban lesz a kormányzati stratégia központja, valamint szakpolitikai referatúra segíti a hatékony döntéshozatalt. Ez a minisztérium lesz a rendszerváltás motorja.

Az interjúban kijelentette, a minisztérium az első naptól azon lesz, hogy a lehető leghamarabb nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat, a lehető legkevesebb nemzetbiztonsági érdekre hivatkozó kitakarással.

Elmondta, feladatul kapta, hogy a lehető leghamarabb fel kell állítani a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalt. A hivatalnak a lehető legszélesebb jogosítványokkal kell rendelkeznie. Kijelentette:

Én a miniszteri kinevezésemtől kezdve egyetlen politikai szereplővel sem fogok személyeskedni, nem támadok vagy pocskondiázok senkit sem. A büntetések megítélése egy másik hatalmi ág dolga. Nekem azzal van dolgom, hogy az igazságszolgáltatás elérje azt a bandát, ami az országot legalább húszezer milliárd forinttól megfosztotta.

Végül Ruff Bálint azt is elárulta, hogy az új kormány fellép a riogatás ellen is. Mint mondta:

A propaganda riogatott migránsokkal, háborúval, woke-kal. De ez megszűnik. Ilyen hirdetések nem lesznek. Sőt jogszabályt fogunk hozni, hogy ne is lehessenek. Az utcáinkon megjelent vizuális riogatás, az online és offline szennyezés megszűnik. Többet ilyen nem lesz.

 

Újabb választás előtti állami nagybevásárlásra bukkantunk

Még az április 12-i voksolás előtt írt ki az Országos Rendőr-főkapitányság nagyértékű tendert a határellenőrzést támogató gépjárműpark fejlesztésére, a nyerteseket pedig épp a választások utáni napon tettek közzé.

Megvan, kit ültet Magyar Péter Gulyás Gergely helyére

Elemzőből miniszter.

Matolcsy György levelét megírta, itt a válasza a „megalapozatlan vádakra”

Áll a vizsgálatok elébe a volt MNB-elnök.

Hatalmasat fordult az állami média a választások után, itt vannak az első hét adatai

Sokkoló a különbség egy évvel ezelőtthöz képest.

Magyar Péter győzelme felborította az erőviszonyokat az RTL és a TV2 közt

Így alakultak a 16. hét nézettségi adatai.

Sulyok Tamás mellett kampányol a Fidesz-frakció

Petíció indult, a Fidesz szerint nem pecsételőgép a köztársasági elnök. 

Júniusig fellélegezhet a főváros a szolidaritási adó alól – jelentette be Karácsony Gergely

„Megcsináltuk” – jelentette be hatalmas boldogsággal Karácsony Gergely főpolgármester. 

Ezt üzente a leendő honvédelmi miniszter

A honvédség állományának intézte szavait Ruszin-Szendi Romulusz.

Megvan az egyezség a parlamenti bizottságokról

Egyezség alakult ki a kormányoldal és az ellenzék között a parlamenti bizottsági elnöki, alelnöki és tagi tisztségek megosztásáról, hat bizottságot vezethet majd az ellenzék – közölte Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter újságírókkal.

Jogsértőnek találta a magyar gyermekvédelmi törvényt az EU bírósága

Jogsértőnek találta a pedofilok ellen és a gyermekek védelmében hozott magyar törvényt az Európai Unió Bírósága, mert az megbélyegzi a szexuális kisebbségekhez tartozó embereket.

