Ruff Bálint a vagyonvisszaszerzéssel és az ügynökaktákkal kezdi a munkát

Ruff Bálint, a Magyar-kormány leendő Miniszterelnökséget vezető minisztere a Válasz Online interjújában árult el részleteket arról, hogy mivel foglalatoskodik majd. A korábbi politikai tanácsadó és médiaszemélyiség elmondta, a választások után történt hosszas egyeztetések után fogadta el Magyar Péter miniszteri felkérését. Az arra vonatkozó kérdésre, hogy mit mondott Magyar Péter, mi lesz miniszterként a feladata, Ruff Bálint így fogalmazott:

Az új miniszterelnök azzal keresett meg, hogy „Bálint, amit eddig mondtál a politikai bátorságról, felelősségről, cselekvésről és arról, hogy milyen országot szeretnél, az jól hangzik. Itt az ideje, hogy a valóságban is megmutasd, hogyan valósítjuk meg.”

Hozzátette, Magyar Péter véleménye szerint a közéleti szereplése során elmondott elvei és a tapasztalatai alkalmassá teszik arra, hogy megszervezze azt a Miniszterelnökséget, amely ennek a munkának a kiszolgálására vállalkozik.

Kapcsolódó cikk Megvan, kit ültet Magyar Péter Gulyás Gergely helyére Elemzőből miniszter.

Ezt kell végrehajtani

Ruff Bálint elmondta, a választást követően kapta a felkérést, hogy gondolkozzon a feladaton, azóta napi 24 órában ezt teszi, de mint mondta, elég régóta foglalkozik politikával, és jól ismeri a kormányzás kihívásait. Úgy fogalmazott:

(…) szerintem mindenkinek nehéz felfogni, hogy mi történt április 12-én. Nagyon hosszú ideig az Orbán-rendszer politikai struktúrájában voltunk kénytelenek élni. De ez véget ért, olyan világosan, amit a legszebb álmaimban sem láttam. Az egész ország nagyon hangosan kimondta, hogy elég, és ebből az óriási felhatalmazásból egy teljesen új politikai helyzet következik. Most még mindenki keresi a választ, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. De fontos kapaszkodó, hogy van egy részletes programja a Tiszának, van számos vállalása. Ezek összességében arról szólnak, hogy az 1990-es rendszerváltás hibáiból tanulva, a 2010 utáni félresiklatásból okulva és az ország mostani helyzetét ismerve, egy működő, emberséges, normális országot teremtsen. Nekem az a feladatom, hogy ennek elérése felé tereljem, illetve e törekvésében segítsem a kormányzati munkát.

A kormányzati előkészületek már zajlanak

Fotó: Facebook/Magyar Péter

Kiemelte, a Tiszának kész tervei vannak a kormányzásra, most ezek finomhangolása történik, hogy a lehető leggyorsabban és szervezetten kezdődhessen a kormányzás. A Miniszterelnökség konkrét feladataival kapcsolatban elmondta:

Ez nem olyan Miniszterelnökség lesz, amit az Orbán-rendszerben megszoktunk, nem egy halálcsillagként működő, egyre hízó szervezet. És nem is ágazati minisztérium lesz, hanem összehangolja a többi minisztérium működését, betartatja és sürgeti a vállalások teljesítését. És megállás nélkül tanulnia kell, vagyis össze kell szednie az információkat, amelyek a jó kormányzáshoz szükségesek. A minisztériumban lesz a kormányzati stratégia központja, valamint szakpolitikai referatúra segíti a hatékony döntéshozatalt. Ez a minisztérium lesz a rendszerváltás motorja.

Mivel kezdi a munkát?

Az interjúban kijelentette, a minisztérium az első naptól azon lesz, hogy a lehető leghamarabb nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat, a lehető legkevesebb nemzetbiztonsági érdekre hivatkozó kitakarással.

Elmondta, feladatul kapta, hogy a lehető leghamarabb fel kell állítani a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalt. A hivatalnak a lehető legszélesebb jogosítványokkal kell rendelkeznie. Kijelentette:

Én a miniszteri kinevezésemtől kezdve egyetlen politikai szereplővel sem fogok személyeskedni, nem támadok vagy pocskondiázok senkit sem. A büntetések megítélése egy másik hatalmi ág dolga. Nekem azzal van dolgom, hogy az igazságszolgáltatás elérje azt a bandát, ami az országot legalább húszezer milliárd forinttól megfosztotta.

Végül Ruff Bálint azt is elárulta, hogy az új kormány fellép a riogatás ellen is. Mint mondta: