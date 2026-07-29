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Közélet Ruff Bálint

Ruff Bálint levelet írt, jöhet az újabb rendkívüli parlamenti ülés

mfor.hu

Az oktatásról és az egészségügyről lenne szó.

Szerdán felkerült a Miniszterelnökséget vezető miniszter levele arról a parlament honlapjára, hogy rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és keddre a kormány, amely öt előterjesztés tárgyalását javasolja – vette észre a Portfolio.

A dokumentum szerint az Országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása.

A cikkből kiderült, a miniszter indoklása szerint a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő törvénymódosítások elfogadása megteremti a költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteit. Az egészségügyi adatkezelést érintő törvénymódosítások elfogadásának célja a magyar lakosság egészségi állapotának javítása érdekében az ellátórendszer hatékonyságának folyamatos javítása. A szakképzésről szóló törvény módosítása elősegíti a szakképzési centrumok működésének racionalizálását, költséghatékonyabbá tételét.

A portál emlékeztetett, a parlament tavaszi ülésszaka június 15-én véget ért, azóta a kormány minden héten kezdeményezte az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását.

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