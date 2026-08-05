Ruff Bálint levelet írt, megint rendkívüli ülés lesz

Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és keddre a kormány. A kabinet tíz előterjesztés megtárgyalását javasolja – derül ki Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszternek az Országgyűlés honlapján szerdán közzétett leveléből.

A képviselők megvitathatják az egészségügyi adatkezelést érintő törvényekről, illetve a közneveléssel kapcsolatos jogszabályokról szóló javaslatokat, az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő, valamint a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosítását.

Tárgyalhatja a parlament a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról, illetve a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályokról szóló indítványokat. Naprenden lesz a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről, valamint a szakképzésről és az általános forgalmi adóról szóló törvények módosítása is.

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Ruff Bálint a rendkívüli ülés összehívását többek között a közneveléssel kapcsolatos törvények módosításáról szóló javaslat szükségességével indokolta. Azt írta, hogy a köznevelési intézmények visszakapják szervezeti és szakmai autonómiájukat, továbbá a jogszabály rendezi a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. Hozzátette, hogy a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő törvénymódosítások elfogadása megteremti a költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteit.

Hangsúlyozza, hogy az egészségügyi adatkezelést érintő törvénymódosítások célja az ellátórendszer hatékonyságának folyamatos fejlesztése, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal önálló költségvetési fejezetének létrehozása pedig elengedhetetlen az új hivatal működésének megkezdéséhez és költségvetési önállóságának biztosításához.

(MTI)