Ruff Bálint: napokon belül jönnek az előző kormány elleni feljelentések

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta az Ötpont podcastban, hogy Ő annyit tud tenni, hogy – bevonva a legjobb ügyvédeket, jogászokat – megvizsgálják, hogy végül is mi történt. Úgy fogalmazott, „bárhova nyúlok, bármilyen aktát nyitok meg, bármilyen támogatást nézek át, bármilyen szerződést kérek ki, mindenhol azt látom”, hogy az egyedüli működési cél „minél több pénz minél koncentráltabban való kiszórása”.

Kiemelte: 2016-ban történt a „Simicska-törés”, innentől lényegében „a kormányzásnak semmi más célja nem volt, mint más emberek gazdagítása”. Minden szakpolitikai kérdés háttérbe szorult, az egész kormányzás működésének a végcélja az volt, hogy „emberek, érdekcsoportok” egyre jobban gazdagodjanak.

„A minősége meg a mennyisége ezeknek az ügyleteknek döbbenetes. A magyar állam eltitkolta azt a polgárai elől, hogy mire költ milliárdokat. Több ezer milliárd forintról van szó” – közölte Ruff Bálint.

Úgy látja, azt kell megnézni, hogy az elmúlt 16 év szolgálta vagy sem Magyarország érdekét, és ha megnézünk bármilyen mutatót bármilyen kérdésben, mindegyik szerint ahhoz képest, ahol lehetnénk, ahol a többi ország körülöttünk van, „ott mi nem vagyunk, mert pontosan az a pénz, amit ők kilapátoltak”, meg az odafigyelés, az hiányzik. Ruff Bálint kitért arra: annak az átvilágításnak, amelyet az ő minisztériuma végez, nagyon hamar lesznek konkrét eredményei. Napokon belül megtehetnek egy feljelentési kört, aztán majd többet is – mutatott rá. Megjegyezte: a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal egy olyan nyomozó hatóság jön létre, amely a jogállam teljes garanciájával működik.

Ruff Bálint szerint a 12 éves mandátumkorlátozás egy szimbolikus lépés, amikor azt mondja egy frakció, „láttuk, hogy az elődjeinkkel mi történt”, hogy a hatalom torzítása miatt mi történik az emberrel.