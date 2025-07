Ruszin-Szendi Romulusz szolgálati lakásánál drága beszerzéseket tárt fel a KEHI

Kapcsolódó cikk Ruszin-Szendi Romulusz továbbra is havi 1,3 milliót vesz fel a Honvédségtől Havi 1,3 millió forintot.

„Ruszin-Szendi Romulsz pl. egy emailjében azt írja, hogy »szeretnénk egy whiskys hordót dizájnként a biliárdasztalhoz és egy kisebbet a dolgozószobába szervizasztalként«, a tetőteraszra párna- és köntöstárolót is kért.”

„Ruszin prémium kategóriás és egyedi berendezési tárgyakat vásároltatott közpénzre, amelyek egy átlagos szolgálati lakásban indokolatlanok, kirívóan drágák, önmagukban is többmilliós tételek” – áll a jelentésben. Példaként említik baldachint, hálószobai plafontükröt, prémium matracokat, illetve az egyedi tapétákat. A lap idézi a jelentést, eszerint:

Állítólag extra kérései is voltak.

