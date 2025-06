Ruszin-Szendi Romulusz ügyében beépülésről beszélt Orbán Viktor

Orbán Viktor ismét az állami média kötelékébe tartozó Kossuth Rádiónak adott interjút. A műsorvezető felidézte: a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság rendkívüli ülésén elhangzott, hogy a volt vezérkari főnök a NATO-üléseken nem teljesítette a miniszteri utasítást, és nem képviselte a hivatalos magyar álláspontot az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban. Az érintett Ruszin-Szendi Romulusz ezt hazugságkampánynak nevezte. A miniszterelnöktől azt kérdezték, hogy amit eddig tudunk, az alapján milyen következtetést lehet levonni.

Orbán Viktor szerint nemcsak politikai, hanem nemzetbiztonsági ügyről is szó van. „Tények is vannak az asztalon. A honvédelmi miniszter elrendelt egy vizsgálatot. Látom, hogy a parlament bizottsága tegnap igyekezett föltárni az események hátterét. Én megvárom, míg a honvédelmi miniszter a kormány asztalára teszi a jelentést, azonban független konkrét ügytől – tehát, hogy a magyar honvédség vezérkari főnöke képviselte, és úgy látszik, nem is, hanem akkor miért nem, a magyar kormány álláspontját a nemzetközi fórumokon. És miért volt neki fontosabb Ukrajna dicsősége, mint Magyarországé? Ezt majd a miniszteri vizsgálat kideríti.”

Úgy fogalmazott: „Azok az erők, amelyek Ukrajnát be akarják nyomni az Európai Unióba, támadják Magyarországot. Közösen az ukránokkal. Tehát itt egy Brüsszel és Ukrajna által közösen szervezett akciósorozattal állunk szemben. És az ukránpárti, és így háborúpárti erők, azok mélyen beépültek, úgy tűnik, még a hadsereg felső szintjeire is.”

Azt mondta: „Ahelyett, hogy a nemzeti érdeket képviselné a Magyar Állam minden kicsi fogaskereke, gépezete, fönt-lent, beosztottjai, emberei, ehelyett bejutott valahogy az a gondolat is – úgy tűnik, egy elég komoly befolyással, még a hadseregbe is –, hogy nem a magyar kormány döntését kell követni, hanem azzal ellentétes irányba, az ukránpárti álláspontokat kell képviselni.”

Azt mondta: „Nem mi vittük a politikát a hadseregbe, hanem a hadsereg volt vezérkari főnöke lépett a politikai pályára.”

Azzal kapcsolatban, hogy Ruszin-Szendi időközben a Tisza Párt szakértője lett, Orbán úgy fogalmazott: „Brüsszel és Ukrajna közösen épít egy bábkormányt, amivel a következő választások után, ha lehet előbb, de nem lehet, sőt szerintem akkor sem, de ezt majd eldöntik az emberek, meg akarja változtatni Magyarország Ukrajna-politikáját.”

Orbán Viktor szerint a mostani lengyel kormány összetétele ellenére „magyar szempontból fantasztikusan jó eredmény született, ugyanis ott egy ukránpárti, háborúpárti, brüsszelpárti liberális kormány működik Lengyelországban, a legutóbbi választáson.” Ez megerősítette számára, hogy a nemzeti érdekek képviselete különösen fontos, mert „változtak a kormányok, és miután erős elnöki pozíció is van, ezért sokkal nehezebb irányt szabni Lengyelországban az ország fejlődésében, mint Magyarországban.”

A beszélgetés ezután a parajdi katasztrófához érkező segítségről szólt. A miniszterelnök elmondta: „a székelyföldi katasztrófakárosultak számára 160 millió forint gyűlt össze, több mint 160 millió forint, amely mellé a kormány ugyanannyit hozzátett.” Hangsúlyozta: „a kormány meghívta legutóbbi ülésére Hargita megye elnökét, Péro urat, és tegnap Kelemen Hunorral is tárgyalhattam.” A helyzet súlyosságát úgy írta le: „még nem is tekinthetünk véglegesnek, mert még mindenféle kedvezőtlen földtani, geológiai fejlemények vannak ott, akár az egész bányarendszer is beszakadhat.” Magyar szakembereket is küldtek, „hogy tanulmányozzák, segítsék a helyzet megértését, és javaslatokat dolgozzanak ki.” A magyar kormány a román kormánnyal közösen készül a további segítségnyújtásra.

Orbán Viktor szerint a kábítószer-kereskedelem elleni fellépés nemcsak rendészeti, hanem erkölcsi kötelesség is. Mint mondta, az utóbbi időben futótűzszerűen terjedtek el a pancsolt dizájnerdrogok, amelyek „olyan olcsók lettek, hogy alámentek az alkohol árának”, és különösen a szegény családokat, nehéz helyzetű közösségeket sújtották. Úgy fogalmazott: „egy futótűzszerű fertőzés ütötte fel a fejét”, amely gyerekek jövőjét teszi tönkre. Azt mondta: „beszélünk kábítószer-kereskedőkről, akik valaki másnak a gyerekét megölik. És én szülőként is azt mondom, hogy ez lehetetlen, és ezért használok olyan kifejezéseket, hogy hajtóvadászat.” Hangsúlyozta, hogy az államnak „az összes szigorát, eszközét be kell vetni, és ezt szét kell zúzni.” A kormány a múlt héten több milliárd forintot szavazott meg az akciók folytatására és kiszélesítésére, a fellépés folytatódik.