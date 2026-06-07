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Közélet Hadügy, védelem, honvédelem Ruszin-Szendi Romulusz

Ruszin-Szendi Romulusz új vizsgálatot rendelt el az újdörögni kézigránát-baleset kapcsán

mfor.hu

Új vizsgálat indul a szörnyű tragédia kapcsán, a kézigránát-baleset áldozata állást kap majd a Honvédelmi Minisztériumban. 

Az ügyészség megállapította, hogy büntetőjogi felelősséget nem lehet megállapítani az újdörögdi kézigránát-balesettel kapcsolatban, de Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter ezt másképp látja a katonák által készített jegyzőkönyv alapján, amit maga is átnézett.  máshogyan látja a katonák által elkészített jegyzőkönyvet, amit megtekintett.

A honvédelmi miniszter a Facebookon közzétett videójában közölte: új vizsgálatot fog elrendelni, és nyilvánosságra fogják hozni, hogyha katonák hibáztak, akkor ki és mit vétett, és a politikai felelősségre vonás is elkerülhetetlen lesz a tárcavezető szerint.

„A balesetet szenvedett hölgynek, mivel senkit nem hagyunk hátra, beosztást ajánlottam a Honvédelmi Minisztériumban. A legfontosabb, hogy a rehabilitáció után újra fontosnak érezze magát” – mondta.

A posztban azt is írta Ruszin-Szendi, hogy hogy az ügyészség maga is szabálytalanságokat állapított meg. Ezért honvédelmi miniszterként számomra elfogadhatatlan lenne, ha a rendszer csak úgy egyszerűen következmények nélkül továbblépne.

Azt ígéri, az új vizsgálat nem tart majd egy évig, hanem záros határidőn belül meg fogják nevezni a felelősöket, és minden szükséges szakmai, vezetői és fegyelmi következményt levonunk.

 

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