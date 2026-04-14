Sajtónyilvános lesz a keszthelyi újraszámlálás

A keszthelyi országgyűlési egyéni választókerületben az újraszámlálás sajtónyilvános esemény, azon a nemzetközi megfigyelők is jelen lehetnek – közölte a Nemzeti Választási Iroda az MTI-vel hétfőn.

 

Mint írták, a Zala vármegyei 2. számú, keszthelyi székhelyű országgyűlési egyéni választókerületben rendkívül szoros eredmény született, Varga Balázs, a Tisza Párt jelöltje 24 977 szavazatot szerzett , míg Nagy Bálint, a Fidesz-KNDP közös jelöltje 24 918 szavazattal végzett a második helyen. A minimális különbségre tekintettel Nagy Bálint kérelmet nyújtott be a szavazatok ismételt megszámlálása érdekében, a választási eljárásról szóló törvény ugyanis lehetővé teszi, hogy száz vagy annál kisebb különbség esetén a második helyen végzett jelölt indokolás nélkül, a kis különbségre tekintettel kérelmezze a szavazatok újraszámlálását.

Az oevb megvizsgálta a kérelmet, és hétfőn döntött a vasárnap leadott szavazatok újraszámlálásáról a keszthelyi választókerületben, amelyet a helyi választási bizottságok végeznek el. Az NVI közölte: az újraszámlálás idejére, a több szavazókörös települések helyi választási bizottságaiba (hvb) az érintett jelöltek és jelölőszervezetek megfigyelőt bízhatnak meg az újraszámlálás felügyeletére. Az egy szavazókörös településeken a hvb-be az országgyűlési választásra delegált bizottsági tagok is részt vesznek a számlálásban. Az újraszámlálás elvégzésére a hvb a mellette működő választási iroda tagjait bevonhatja.

Az újraszámlálás sajtónyilvános esemény, és azon a nemzetközi megfigyelők is jelen lehetnek – írták. Közölték azt is, az eljárás lezárását, továbbá a külképviseleteken és átjelentkezéssel leadott szavazatok megszámlálását követően Zala vármegyei 2. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási Bizottság állapítja meg a végleges eredményt.

(MTI)

Erre a gratulációra Magyar Péter tényleg nem számíthatott

A belarusz elnök is üzent a Tisza Párt listavezetőjének.

A Nézőpont Intézet megkövette a Mediánt

Beismerték, hogy a Medián kétharmados Tisza-győzelemről szóló közvélemény-kutatásai voltak a realistábbak.

Végtelen öröm és mélységes csalódás – kipakoltak a járókelők a választások után

Tapasztalataink szerint megosztotta a budapesti embereket a Tisza Párt elsöprő győzelme: míg többen nagyon örültek Magyar Péterék sikerének, mások a dühöt és mély csalódottságot éreznek, de volt olyan interjúalany is, aki a Mi Hazánkat éltette. Az Utca Embere című műsorunk ezúttal az országgyűlési választások másnapján kérdezte a járókelőket.

A Tisza Párt listavezetője a választás másnapján, hétfő délután tartott nemzetközi sajtótájékoztatón beszélt erről.

A Tisza Párt elnöke a választás utáni első sajtótájékoztatóját tartotta hétfő délután. Percről percre közvetítettük a kérdéseket és a válaszokat.

