A fideszes nagyurak régóta fenik a fogukat erre a megyeszékhelyre

Salgótarján ritkán kerül be az országos hírekbe, ha igen, akkor is többnyire negatív kicsengéssel. A legutóbbi kettő:

Rákkeltő anyagot mutattak ki a Salgó-patakban egy akku-hulladékot kezelő cég telephelye mellett,

Két embert megölt egy salgótarjáni hajléktalan, életfogytiglanra ítélték.

A legjellemzőbb azonban talán egy tavaly nyári hír volt, miszerint eladó a salgótarjáni Szojka Ferenc Stadion. Ez talán az ország legszebb fekvésű stadionja, itt játszik a legendás, 1920-ban alapított Stécé (Salgótarjáni Torna Club), amely az 1950-es években a vidék legjobb csapata volt, de míg szerte az országban drágábbnál drágább stadionok nőttek ki a földből, addig a bányászcsapat stadionja mostanra teljesen lepukkant. A pályát csak bérli a csapat, amelynek Mészáros Lőrinc egyik cége a főszponzora, a tulajdonosa pedig egy szintén a felcsúti milliárdoshoz köthető ügyvéd, valamint a szocialista vezetésű önkormányzat.

Villámlás Salgótarján felett 2023. augusztus 5-én hajnalban.

Fotó: MTI/Komka Péter

A Fidesz most éppen mindent megtesz annak érdekében, hogy átvegye Salgótarjánt, amely Szekszárd után a második legkisebb vármegyeszékhely Magyarországon. Az országgyűlési választásokon mindig tarol a megyében a Fidesz, de akkor Salgótarjánon kívül számos más település is a körzethez tartozik, az önkormányzati választás viszont más tészta. Az biztos, hogy helyzet van a városban, ugyanis Miskolchoz hasonlóan Salgótarjánban is váratlanul bejelenetette a polgármester, hogy nem indul újra.

Salgótarján elérkezett egy olyan pontra, ahol szemléletbeli változások szükségesek ahhoz, hogy a város megfeleljen a kor követelményeinek, az itt élők igényeinek

- fogalmazott Fekete Zsolt. Szerinte pokolian nehéz volt meghoznia ezt a döntést, hosszas vívódás után arra jutott, felelős városvezetőként ezt meg kell tennie, tudni kell átadni a stafétát a fiatalabb generációnak, valamint fel kell ismerni a közösség érdekeit az egyéni ambíciók helyett. Az MSZP-s városvezető hozzátette: emellett hiszi és vallja, hogy egy személynek nem lenne szabad két választási ciklusnál tovább politikai hatalmi pozícióban lennie.

Ritka jelenség az ilyen, hogy egy polgármester csak úgy, önként átadná a stafétát a következő generációnak. Mindenesetre Fekete Zsoltnak valóban lejárt a két ciklusos mandátuma: 2019-ben 54,25 százalékkal nyerte a salgótarjáni polgármester-választást, a fideszes Szabó Csaba 42,86 százalékot kapott. A legszorosabb eredmény 2014-ben született: akkor 50 szavazattal kapott többet az MSZP-s Dóra Ottó, a halála után kiírt időközi választást már több mint tíz százalékkal nyerte Fekete Zsolt, akit a Salgótarján, Szeretem! Egyesület, a DK, az MSZP, a Párbeszéd és a Jobbik is támogatott.

Miskolccal ellentétben itt nem volt vita arról, hogy ki legyen a közös ellenzéki jelölt, maga Fekete Zsolt jelentette be a távozásakor, hogy Huszár Mátét támogatják. Ő Salgótarján jelenlegi alpolgármestere, szintén MSZP-s, és 2006 óta a salgótarjáni közgyűlés tagja. Fő mondása, hogy a múltban ragadt helyi rendszert átkormányozná a 21. századba. A helyi lap szerint úgy alakítaná át az önkormányzat és szerveinek működését, hogy az teljes egészében a városban élőket és dolgozókat helyezze középpontba, ne pedig önmagát, ahogy az az elmúlt évtizedekben gyakran tapasztalható volt. A fenntarthatóság lenne a fejlesztéseik vezérelve, legyen szó a belváros megújításáról, iskolák korszerűsítéséről vagy akár turisztikai fejlesztésekről.

Ehhez persze pénz is kellene, az pedig nincs sok. A bányászvárosnak mindössze 21,8 milliárd forint főösszegű az idei költségvetése, amit amúgy a Fidesz-KDNP is megszavazott. A kormánypártok hónapok óta egy új jelöltet építenek: Kreicsi Bálintot. Alapvetően egy híradástechnikai múlttal rendelkező cég tulajdonosa, azt pedig tavaly novemberben jelentette be, hogy megtörtént a Hajrá, Salgótarján! Egyesület törvényszéki bejegyzése, a szervezet vezetőjeként pedig polgármesterjelöltként fog indulni a 2024-es önkormányzati választáson. Ekkor még civilként és lokálpatriótaként szerepelt.

Előbb a helyben viszonylag erős KDNP jelentette be, hogy Kreicsi Bálintot támogatják, majd márciusban a Fidesz is ráütötte a bélyeget.

Semmi nem lehet olyan fontos, mint a fiatalok helyben tartása, illetve hazavonzása, egy összetartó, az összefogás erejére támaszkodó Salgótarján megteremtése

- hangsúlyozta. Az tény, hogy rohamosan csökken a lakosság: Salgótarjánban mintegy 27 ezer választásra állampolgár dönt majd az önkormányzati voksoláson. Öt évvel ezelőtt 29 205 fő, tíz évvel ezelőtt pedig még 31 365 lakos szerepelt a névjegyzékben. A civilből lett fideszes jelölt a közterek és parkok megújítását és a közbiztonságot is szívügyének tekinti. Hónapok óta nagyon komolyan kampányol, járt már a városban Kósa Lajos és Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos: elmondták, hogy aki békét akar, az szavazzon a Fideszre.

A környék fideszes nagyurai inkább a negatív kampányt tolják. Az uniós és hazai forrásokat terelgető Becsó Zsolt országgyűlési képviselő naponta százszor ismétli el, hogy alkalmatlannak és méltatlannak tartja Huszár Mátét, a baloldal polgármesterjelöltjét Salgótarján vezetésére.