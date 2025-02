Sarka Kata luxus sütemény-bizniszbe fogott

A korábban médiával és reklámmal foglalkozó cégei mellett Sarka Kata most egy exkluzív cukrászdát is elindított. A CupFlow Kft. égisze alatt működő Cups and Flowers névre keresztelt üzlet Budapest egyik elegáns bevásárlóközpontjában, a Hegyvidék Bevásárlóközpontban nyílt meg – szúrta ki a Meglepetés.

A lap azt írja, hogy bár Sarka Kata már csak ritkán oszt meg tartalmakat a közösségi oldalain, de 24 óráig elérhető Instagram sztorijában megmutatta a cupcake-eket mind a 381 ezer követőjének.

Új irány: luxus sütiben utazik

Fotó: Facebook

Az üzlet kínálata egyedülálló: virágként díszített süteményeket, úgynevezett „sütivirágokat” árulnak, amelyek nemcsak látványosak, hanem prémium alapanyagokból készülnek. A sütik ára is ezt tükrözi:

4 darabos díszdobozos szett – 14 990 forint

6 darabos szett – 21 990 forint

12 darabos luxuscsomag – 39 990 forint

Ezek az árak egyértelműen a prémium kategóriába sorolják a cukrászdát, amely az exkluzív, ajándékba szánt sütemények piacát célozza meg.

A laps szerint bár Sarka korábban keveset osztott meg a közösségi oldalain, most a követői figyelmét is felkeltette, amikor megmutatta a különleges édességeket. A sütemények népszerűségét jelzi, hogy az Instagramon már most nagy érdeklődés övezi a különleges dekorációjú cupcake-eket.

Úgy tűnik, Kata nemcsak befektetőként, hanem valóban lelkesedéssel áll az új vállalkozásához. Tavaly szeptemberben még egy macaronkészítő tanfolyamon is részt vett, ami arra utalhat, hogy a kínálat a jövőben tovább bővülhet francia édességekkel is.