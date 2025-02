Sarkára áll az MTA közgyűlésének tagja: pert indít

Nahalka Istvánnal készített elemzésünkben az oktatáskutató is kitért az akadémia körüli zavaros helyeztre.

Közigazgatási pert indít a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közgyűlésének egyik tagja, miután a testület elfogadta, hogy 80 milliárd forintért eladja az államnak az akadémia ingatlanvagyonát. Az MTA közleménye szerint – amit a Telex szúrt ki –, a közgyűlés egyik tagja a határozat megsemmisítése miatt nyújtott be kérelmet a Fővárosi Törvényszékhez.

