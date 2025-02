Schadl Györgyhöz továbbra is dől a pénz

A 24.hu most kiderítette, valóban van fegyelmi eljárás a végrehajtók volt elnöke ellen: Schadl védője, Morvai Attila a lap megkeresésére elmondta: azután indult fegyelmi Schadl ellen, hogy az ügyészség értesítette a végrehajtói kart az ellene folyó büntetőeljárásról. Az ügyvéd azt is megerősítette, hogy a fegyelmi eljárást csak a büntetőper befejezése után folytatják le.

A 24.hu emlékeztetett, Schadl Györgynek a hét évre szóló végrehajtói megbízatása 2022-ben, a bebörtönzése alatt lejárt, ám ő azóta is szerepel a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar névjegyzékében, irodáját a büntetőper ellenére sem fosztották meg a folytatás lehetőségétől. A hosszabbítási kérelmekről a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága dönt, és mint az rtl.hu korábbi cikke rámutatott, a törvények alapján Schadl esetében

A portál cikke szerint Schadl és Kovássy úgy állapodtak meg, hogy továbbra is a korrupcióval megvádolt Schadl irodája végzi a végrehajtást, ugyanakkor időközben 10 százalékos tulajdonrészt kapott Kovássy, aki végrehajtóként jár el Schadl helyett. A profit 90 százaléka azonban így is a vádlottak padján ülő volt végrehajtói elnök zsebébe kerül. A megállapodás pedig nagyon bejött: Schadl a börtönben ülve 189 millió forintot keresett.

Még júliusban derült ki, hogy bár a korrupcióval vádolt Schadl György nem dolgozhat végrehajtóként, de az irodája által termelt gyakran százmilliós nyereség 90 százalékát továbbra is megkapja – emlékeztetett a 24.hu , hozzátéve, hogy a pénzt a köztestület vezetősége által állandó helyettesének kijelölt Kovássy Szabolcs biztosítja számára, aki egyben a végrehajtói kar elnökségi tagja.

Az irodája által termelt nyereség többsége így is nála landol, hiába nem dolgozhat végrehajtóként

