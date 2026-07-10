Schwarzenegger a 2-es metrón – Kiss Ambrus szerint megérte Budapestnek

Kétszer 50 millió forint – összesen ennyi bevétele származott a BKV-nak és a Budapesti Közlekedési Központnak (BKK) abból, hogy Budapesten forgatta legújabb filmjét Arnold Schwarzenegger. Egy akciófilm képkockáit rögzítették, Arnold Schwarzenegger mellett Sharon Stone volt a főszereplő, a helyszín a Stadionok állomás alagúti része volt. Miután nem tudtak a forgalomtól elszeparáltan forgatni, ezért állították le 24 órára a teljes 2-es metrón június 20-án, kizárólag éjszakára a közlekedést.

Budapest főigazgatója az Mfornak elmondta, hogy a BKV-val és a BKK-val egyeztettek a produkció készítői. A fővárosi cégek a városvezetést tájékoztatták előzetesen erről a forgatásról.

Arról, hogy a filmforgatásnak volt utóhatása, ebben a cikkükben írtunk csütörtökön:

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Szintén még csütörtökön Gál József, a Podmaniczky Mozgalom képviselője azt mondta, kevésnek tartják azt a pénzt, amit Budapest ellentételezésként kapott, szerintük 120-130 millió forint lett volna méltányos, ebből az összegből három, mozgássérült utasokat kiszolgáló minibuszt is tudott volna vásárolni a főváros. A Podmaniczky Mozgalom szigorítaná az engedélyeztetést is, szerintük szakbizottsági szinten kellett volna megtárgyalni ezt a kérdést.

Budapest főigazgatója szerint nem kaptak kevés pénzt

Kiss Ambrus kiemelte, hogy a 100 milliós teljes bevétel úgy jött össze, hogy egyrészt a produkció fizetett a helyszín használatáért, másrészt pedig állta a buszpótlás költségét. Budapest főigazgatója azt is elmondta, hogy a BKV kihasználta a forgatást, és annak ideje alatt vágányzárral járó szükséges karbantartást is végeztek a 2-es metrón, talpfákat cseréltek egyes szakaszokon. Ez természetesen nem zavarta a színészek munkáját.

Kiss Ambrus, Budapest főigazgatója

Fotó: Privátbankár/Mfor/Izsó Márton

A főigazgató azt is hangsúlyozta, hogy évtizedenként egyszer van olyan jellegű filmforgatás, amely miatt ilyen jellegű korlátozás szükséges. Azt a június 26-i közgyűlési vitában is elismerték a frakciók, hogy nem volt zsúfoltság az érintett időszakban a pótlóbuszokon sem.

A városvezető arra is emlékeztetett, hogy a filmes produkciók megvalósítása érdekében még jóval korábban a parlament átalakította a közterület-használat rendjére vonatkozó szabályozást, egyablakos ügyintézést vezettek be. Ez egyszerre jelentette azt, hogy könnyebb lett a filmes produkciók számára a szervezés, de korlátozták is az önkormányzatok jogait.

Gál József, a Podmaniczky-mozgalom képviselője azon kritikájára, hogy miért pont akkor, és miért csak ennyi pénzért adták át a területet a filmeseknek, Kiss Ambrus úgy reagált: ezek egymással konkuráló érvek. Valaki szerint mindent felülír az, hogy ne legyen a közösségi közlekedésben korlátozás, a másik érv pedig az, hogy ritkán ugyan, de biztosítani kell a filmeseknek a lehetőséget, azért is, mert ezzel a hazai cégeknek munkalehetőséget biztosítanak, illetve ezek a forgatások a hírét viszik Budapestnek. Szerinte ebben nehéz igazságot tenni.

Az összeg kapcsán elmondta, hogy 2024-ben például a BKV 60 millió forintot kapott egész évben filmforgatások és fotózások után, 2023-ban meg 45 milliót. Ehhez képest ez a két napi bevétel jelentősnek számít. De a tavalyi évben a Fővárosi Önkormányzat közterületi filmforgatások után összesen 380 millióban részesült, azaz csak a mostani a produkcióból a tavalyi összeg több mint a negyede jött be.

Kiss Ambrus azt is elmondta, hogy a forgatást június 20-án hajnali 1-re időzítették, akkor kezdődött az előkészítés, másnap, vagyis június 21-én 23:30-kor pedig már elkezdték a helyreállítást. Ha csak éjszaka lett volna a forgatás, az 8-9 éjszakát vett volna igénybe, de éjjelente rendszeres a karbantartás a 2-es metrón, amely a karbantartásban komoly kiesést okozott volna. A forgatás napjai pedig azért estek éppen erre a hétvégére, mert a színészek ekkor értek rá, a főszereplő ekkor volt szabad. A fővárosi cégek csak annyit kértek a produkció menedzsereitől, hogy a forgatás akkor legyen, amikor már iskolai szünet van Magyarországon.

Keanu Reeves, Halle Berry, Adrien Brody és Felicity Jones is forgatott Budapesten

Az kétségtelen, hogy az elmúlt években Budapest egyre népszerűbb forgatási helyszínné vált, és Arnold Schwarzeneggerhez hasonló sztárból már több is járt Budapesten. 2012-ben például Bruce Willis Budapesten forgatta az ötödik Die Hard filmet Budapesten. A produkció miatt a Kossuth Lajos utcát, a Szabad sajtó utat és az Erzsébet hidat is le kellett zárni rövidebb időszakokra. Akkor Tarlós István főpolgármester személyesen is meglátogatta az amerikai filmsztárt.

Tarlós István és Bruce Willis 2012-ben

Fotó: A képet a 20th Century Fox Bruce Willis hozzájárulásával engedélyezte publikálásra

De Hollywood pár éve a Józsefvárosba is beköltözött A brutalista című film (The Brutalist) nagy részét Magyarországon forgatták. A kétszeres Oscar-díjas Adrien Brody a Keleti pályaudvaron – ami a filmben az amerikai pályaudvart jeleníti meg – várta a feleségét alakító, Felicity Jonest és unokahúgát. De A Brutalistának öt ikonikus helyszíne is volt Budapesten. Az egyik az 1914 és 1927 között kialakított, teherhajók fogadására szolgáló csepeli Szabadkikötő. a másik a Kőbányán található Dreher-villa. A harmadik a már említett Keleti-pályaudvar, a negyedik a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömbjének épülete, az ötödik pedig az 1972-ben épült rákosszentmihályi víztároló.

A Keleti-pályaudvar is forgatási helyszínné vált

Fotó: Depositphotos

2025 januárjában és februárjában szintén több világsztár dolgozott Magyarországon, köztük Keanu Reeves, Halle Berry és John Cena is. A főváros utcáin több jelenetet vettek fel, és emiatt több helyszínen is korlátozták a forgalmat.

Azt, hogy a külföldi produkcióknak megéri Magyarországot, és ezen belül is főleg Budapest városképi szempontból egyedi helyszíneit választani, a filmtörvény is segíti. A filmgyártáshoz kapcsolódó adókedvezményt ugyanis 25-ről 30 százalékra emelték, ami jelentős lökést adott a hazai filmiparnak. Igaz, a lehetőségeket megnyirbálta egy 2025 végén megjelent kormányrendelet. Ebben két fontos keretszámot is rögzítettek egyszerre – írja az Andersen Magyarország. Egyrészt meghatározták a filmalkotások 30 százalékos támogatására fordítható letéti számla éves keretösszegét 2026-ra. Másrészt szintén maximálták az állami támogatás igénylése érdekében nyilvántartásba vehető produkciók összköltségvetését, amely 2026 első félévében nem haladhatta meg a 140 milliárd forintot, azzal, hogy a második félévre vonatkozó korlátot várhatóan idén nyáron teszik közzé.

A filmesek így nehéz helyzetbe kerültek. A Filmiroda statisztikái alapján a beregisztrált éves filmgyártási összköltség 2022-ben 391 milliárd, 2023-ban 195 milliárd, míg 2024-ben mintegy 290 milliárd forint volt – ezen összegek 30 százalékát kapták vissza a hazai és nemzetközi produkciók, összességében pedig a magyar filmipar kapacitása éves szinten körülbelül 280 milliárd forintos nagyságrendű.