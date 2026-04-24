Se honlap, se telefon de majd 2 milliárd forint osztalék

2019 és 2024 közt összesen 1,998 milliárd forintot vett ki Szijjártó Péter, leköszönő külügyminiszter felesége, Szijjártó-Nagy Szilvia, az Interior Design Kft. nevű belsőépítészeti cégéből - összesített az RTL Híradó.

A cégnek nincs honlapja sem, és arra, hogy kiktől kaphat megbízást, Szijjártó Péter távozó külgazdasági és külügyminiszter nem tudott felelni a Telex szerdai interjújában. Állítása szerint azért, mert erről a témáról sose beszélnek a feleségével. Azt is mondta, hogy nem milliárdosok, dacára annak, hogy a felesége két milliárdot vett ki cégéből.

Martin József Péter, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója szerint ugyanakkor nem reális Szijjártó feleségének extra magas (30-50 százalékos) profitrátája. Ez bőven a piaci átlag fölött van.