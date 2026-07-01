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Közélet Foci-vb 2026 Média Nézettségi adatok RTL TV2

Sem az RTL, sem a TV2 nem rúgott labdába Messi mellett

Kollár Dóra
Kollár Dóra

A foci-vb az úr a nézettségi adatokban.

A 26. héten megdőltek a hőségrekordok Magyarországon, a nyár közepe pedig érthető módon nem tartozik a kiemelkedő televíziós időszakok közé. Egyáltalán nem meglepő tehát, hogy a hét legjobb számokat hozó tévéműsora egy focimeccs volt, vagyis a 2026-os világbajnokság továbbra is kiemelkedő érdeklődésre tart számot mind a teljes lakosság, mind a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában.

A hét abszolút győztese mindkét kategóriában az Argentína-Ausztria csoportmérkőzés volt, a legendás Lionel Messi két góljával döntötte el a meccset, mindezt a teljes lakosság körében 612 ezren nézték, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban 358 ezer néző és 30,5 százalékos közönségarány volt a mérleg.

Messi a magyar sportrajongókat is lázba hozta
Messi a magyar sportrajongókat is lázba hozta
Fotó: Facebook/Leo Messi

Az argentin találkozón kívül a nézettségi lista így alakult a meccsek körében a teljes lakosság körében:

  • Dél-Afrika – Kanada: 539 142 néző
  • Norvégia – Franciaország: 522 681 néző
  • Portugália – Üzbegisztán: 511 253 néző
  • Anglia – Ghána: 431 885 néző
  • Svájc – Kanada: 427 162 néző
  • Ecuador – Németország: 375 587 néző
  • Panama – Anglia: 174 855 néző
  • Franciaország – Irak: 170 168 néző

A 18-59 évesek körében az első három közé ezúttal sem fért más műsor a foci-vb találkozóin kívül:

  1. Argentína – Ausztria: 358 450 néző, 30,5 százalékos közönségarány
  2. Portugália – Üzbegisztán: 311 768 néző, 28,7 százalékos közönségarány
  3. Dél-Afrika – Kanada: 300 351 néző, 24,8 százalékos közönségarány

Uborkaszezon a kereskedelmi tévéken

Az RTL és a TV2 már erősen nyári üzemmódra állt át, így az előző hetekhez képest nem történt változás, a csatornák hétköznapi főműsoridős programjában a szokásos szórakoztató műsorok küzdöttek a nézők kegyeiért.

Az RTL-en érkező The Floor vetélkedő a teljes lakosság körében átlagosan 242 ezer főt érdekelt, míg a 18-59 évesek körében 106 ezres nézettséget hozott, 9,7 százalékos közönségarány mellett. A hétköznapokon így a TV2 javára billent a mérleg ebben a sávban, mivel a Szerencsekerék adásait átlagosan 372 ezren nézték, míg a kiemelt kereskedelmi korcsoportban 129 ezer főt vonzott és 11,4 százalékos közönségarányt ért el. A nézettség mindkét műsor esetében romlott az előző héthez képest, a magyarázatot abban kell keresni, hogy többször is ütköztek az adások az esti vb-meccsekkel.

Mi történt a hétvégén?

Az RTL-en szombaton A mi kis falunk legújabb része 396 ezer nézőt ért el, így nagyon megelőzte a TV2-n párhuzamosan adott Godzilla 2.-t, amely 128 ezer főt vonzott a készülékek elé.

Vasárnap szorosabb volt a csata, az RTL-en az Apatigris 243 ezres nézettségével alul maradt az örök klasszikusnak számító A múmia által elért 259 ezer nézővel szemben.

Így alakult a heti végeredmény

Jelenleg minden a foci-vb-ről szól a tévéképernyőkön, így nem meglepő, hogy az M4 Sport mellett nem tudnak labdába rúgni a kereskedelmi tévék. A 18-59 évesek körében, a főműsoridőben mért, napi átlagos közönségarányok csatájában a közmédia csatornája 15,3 százalékot ért el, megelőzve az RTL 12,5, illetve a TV2 11,8 százalékát.

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