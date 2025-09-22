Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közélet Fidesz Gyermekvédelem Semjén Zsolt

Semjén Zsolt a vádakra: „Ez egy ördögien felépített karaktergyilkossági kísérlet”

mfor.hu

A hatalmas vita után még Orbán Viktor is felszólalt Semjén Zsolt mellett. 

Semjén Zsolt a parlament hétfői ülésén határozattan kijelentette, hogy soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt köze. A miniszterelnök-helyettes azután szólalt fel, hogy a DK-s Arató Gergely szóba hozta a Szőlő utcai javítóintézetben történt prostitúciós bűncselekményeket, majd az kérdezte, hogy „ki az a Zsolti bácsi” – tudósít a Telex.

A Demokratikus Koalíció képviselője Orbán Viktor miniszterelnöknek címezve azt mondta: „Ön nem beszélt arról, hogy mi a helyzet a Szőlő utcai gyalázattal. Nem beszélt egy szót sem arról, hogy kik azok a kormányzati politikusok, felelősök, akik lehetővé tették azt, hogy itt tíz évig ez a gyalázat történjen. Hogyan működhetett a kormány szeme láttára egy olyan prostitúciós hálózat, ahol gyerekeket közvetítettek ki.”

Ezek után Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője, majd Orbán Viktor is felszólt, aki szintén kitért a Szőlő utcai ügyre is. Azt mondta: „Többen szóba hozták ezt a Szőlő utcai esetet. Van egy konkrét ügy, amelyről a következő tájékoztatást adom önöknek: Dobrev Klára sajtónak tett nyilatkozata minden olyan valóságalapot nélkülöz, amely megalapozna bármilyen jogi eljárást.”

Semjén Zsolt hatalmas vita középpontjába került
Fotó: MTI

Orbán szerint ez „egy sunyi, a kommunista időket idéző rágalomhadjárat a kormány kiszemelt tagjaival szemben. Az a helyzet, hogy a kormány minden tagja nemzetbiztonsági ellenőrzés alatt áll, ezt én garantálom önöknek, és azt is garantálom, hogy mindenki, aki rágalmazott, mindenki, aki hamis vádat fogalmazott meg és mindenki, aki megtámadta a kormánytagokat, a megfelelő jogi eljárással fogja magát szembe találni” – mondta a miniszterelnök.

A lap tudósítása szerint Orbán után Semjén Zsolt kért szót, és azt mondta, ez egy „ördögien felépített karaktergyilkossági kísérlet”. „Ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub-vád. Szemenszedett hazugság, forrás nélküli rágalom. A feljelentéseket megtettük” – mondta a KDNP elnöke. Semjén ezután arról beszélt, hogy ő a pedofília esküdt ellensége, és ő volt az első, aki „az LMBTQ-lobbival szembe mert menni”.

Nem kell a politikai nézeteimmel egyetérteni, de ilyen aljasság a magyar politika történetében a rendszerváltás óta nem volt. Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm. Megismétlem még egyszer: soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm”– jelentette ki Semjén.

