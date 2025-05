Semjén Zsolt benyújtotta: tényleg korlátozhatják, hogy ki költözhet a településekre

A 24.hu kiemelte, az önkormányzat továbbá rendeletben előírhatja, hogy a betelepülő egyáltalán nem, vagy csak feltételekkel szerezhet lakcímet a településen, valamint az önkormányzat adófizetési kötelezettséghez is kötheti a betelepülést.

Az elővásárlási jog első körben az önkormányzatot illeti meg, de a telekszomszédnak és a település bármely másik lakója számára is biztosítható.

A Semjén Zsolt által benyújtott jogszabály-tervezet arról is rendelkezik, milyen eszközök vannak az önkormányzatok kezében. Ezek közé tartozik, hogy az önkormányzat az elővásárlási jog biztosításával, a lakcímlétesítés tilalmával vagy feltételhez kötésével és az adóztatás kiterjesztésével korlátozhatja a beköltözést.

A portál cikkében kiemelte, a tervezet szerint az önkormányzat csak akkor alkalmazhatja a jogvédelmi eszközöket, ha rendeletben megállapította a kívánt lakosságszámot, és a lakosságszám elérte vagy meghaladta ezt a számot. A lakosságszámot külön településrészeken is meghatározhatja az önkormányzat. A kívánt lakosságszám nem lehet kevesebb, mint a településre vonatkozó, KSH által közzétett 2025-ös lakosságszám.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szerda éjjel benyújtotta a parlamentnek a helyi önazonosság védelméről szóló törvényjavaslatot. A 24.hu cikkében emlékeztetett, ez az a Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter által kidolgozott jogszabály , amivel eszközöket adnának az önkormányzatoknak, hogy korlátozhassák, ki költözhet be a településükre.

A törvényjavaslat szerda éjjel érkezett be.

