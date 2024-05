Semjén Zsolt megcáfolta Menczer Tamás EP-jóslatát

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs vezetője a napokban kirohanást intézett a Fidesz korábbi európai parlamenti pártcsaládja, az Európai Néppárt ellen, egyebek mellett baloldalizva és háborúpártizva azt. Ekkor hangsúlyozta azon véleményét is, hogy már számít arra, hogy kizárják a KDNP-t a Néppártból is (a KDNP EP-képviselője, Hölvényi György a Fidesz-különítmény távozása után is az Európai Néppárt frakciójában maradt – a szerk.).

Semjén Zsolt egyértelmű választ adott

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az atv.hu Menczer kijelentése kapcsán megkereste Semjén Zsoltot, aki a miniszterelnök-helyettesi minősége mellett a KDNP elnöke is. Semjén válaszában kijelentette:

fel sem merült, hogy a KDNP elhagyja az Európai Néppártot, hiszen mind a két elődszervezetének a teljes jogú tagjai voltunk, így a KDNP történelmi jogon van jelen az Európai Néppártban.

A politikus emellett hangsúlyozta, a KDNP jelenléte a Néppártban nemzeti érdek is, hiszen az Európai Partlament legerősebb frakciója az Európai Néppárt (EPP).