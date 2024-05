Senki nem kap többé kegyelmet Novák Katalin miatt?

2024-ben, január 1-től március 31-ig senki nem kapott államfői kegyelmet, viszont senkinek a kérvényét sem utasították el - írja a hvg.hu az Igazságügyi Minisztérium kegyelmi főosztályának hivatalos statisztikája alapján.

Novák Katalin február 26-ig volt hivatalban, Sulyok Tamás március 5-én is iktatták be. mostanában évente 4-500 kegyelmi kérvényt bírál el a köztársasági elnök, tehát az első negyedévben is százas nagyságrendben kellett volna ilyen döntéseket hozni. Idén ez nem történt meg, vagy nem került bele a hivatalos statisztikába.