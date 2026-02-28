Sikerült megpuccsolniuk az akkumulátor-hulladékfeldolgozót a pilisjászfaluiaknak

Nem épül veszélyes hulladékot feldolgozó üzem Pilisjászfalun – jelentette be az önkormányzat a Facebookon. Elutasították ugyanis az NT Recycling Kft. környezetvédelmi engedély kérelmét.

A település február elején küldte el az érveit a kormányhivatalnak, azzal érveltek, hogy a Pilisjászfalura tervezett helyszínt az iparügyekért felelős miniszter nem jelölte ki rendeletben. Ennek hiányában a törvényben meghatározott kötelező előfeltétel nem teljesült, így bármely, az üzem létesítéséhez kapcsolódó hatósági eljárás megindítása vagy lefolytatása jogszabálysértő, miszerint a kijelölés hiányában az eljárás megindításának sincs törvényes alapja.