Sikkasztást leplezett le egy magyar sportszövetség

Az elkövető megtérítette a kárt. 

Harmincmillió forintos sikkasztást leplezett le a Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ), a pénz a feljelentést követően megtérült.

Az MTSZ sajtóközleménye szerint a pénzügyi beszámolók rendszeres felülvizsgálata során szabálytalanságok gyanúja vetődött fel. Kindl Gábor elnök soron kívüli belső vizsgálatot rendelt el, amely megállapította, hogy a szövetséggel szerződésben álló külső pénzügyi megbízott – a gyanú szerint – mintegy 30 millió forintot sikkasztott el a szervezettől.

Észrevették, hogy valami nincs rendben
Észrevették, hogy valami nincs rendben
Fotó: Depositphotos

A belső vizsgálat lezárulása után Kindl haladéktalanul megtette a rendőrségi feljelentést. A határozott fellépés és a jogi lépések hatására a gyanúsított a teljes, 30 millió forintos kárt megtérítette a szövetség részére. Ennek ellenére a nyomozás sikkasztás gyanúja miatt továbbra is folyik.

A közleményből végül kiderült, hogy az ügy az MTSZ operatív működését, a sportágfejlesztést, a versenyek szervezését és a sportolók felkészülését nem befolyásolta.

