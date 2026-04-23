Simor András: az MNB alelnökének zsarolása miatt távoztam a bécsi Erste felügyelőbizottságából

Megdöbbentő kijelentést tett Simor András, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2007-2013 közötti elnöke az ATV szerda esti Egyenes beszéd című műsorában, ahová Matolcsy György minapi, az MNB-alapítványokkal kapcsolatos nyílt leveléről kérdezték. Eszerint

azért mondott le mandátuma lejárta előtt, 2024 januárjában a bécsi Erste Group felügyelőbizottsági (fb) tagságáról, mert a magyarországi leánybank vezérigazgatóját, Jelasity Radovánt behívták az MNB-be, ahol egy ablaktalan, szűk szobában, a telefonja leadása után közölte vele az egyik alelnök, hogy ameddig Simor András az Erste Bank bécsi fb tagja, a bankfelügyelet „rendkívül szigorúan és nagyon kellemetlenül” fog eljárni az Erste Bank Hungaryvel szemben. Ez az alelnök a pénz- és bankügyi felügyelet vezetője volt (akkor Kandrács Csaba töltötte be ezt a pozíciót – a szerk.).

Simor Andrást 2020-ban választották meg a bécsi székhelyű Erste Group fb-tagjává, majd hat hónappal azután, hogy újabb három évre meghosszabították a mandátumát, lemondott.

A lemondását kiváltó vezető esetet állítása szerint 2023 decemberében az Erste Bank Hungary vezérigazgatója, Jelasity Radován közölte vele.

„Lefordítottam magyarra, ezt én úgy hívom: zsarolás”

– mondta most Simor András, hozzátéve, hogy az ilyen hivatali visszaélés három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Az eset karácsony előtt történt, és az MNB karácsony és újév között „szokatlan adatokat” kért az Erste Magyarországtól egy vizsgálat keretében. Amikor az Erstétől érdeklődtek, hogy mi ez az egész ebben a szokatlan időpontban, azt a választ kapták az MNB-től, hogy

„a te főnököd pontosan tudja, hogy mit kell mondania az én főnökeimnek, hogy ez az egész abbamaradjon”.

Simor ezek után mondott le, feljelentést nem tettek, mert nem tudták volna bizonyítani az esetet.

Hogy miért szerette volna elérni Simor távozását az MNB, az a beszélgetésből nem derült ki. Így csak tippelni tudunk, hogy a volt jegybankelnök Matolcsy és csapata tevékenységével szemben megfogalmazott kritikái lehettek a háttérben.

