Simor András megzsarolása jól példázza, hogyan működött a NER

Sajnos az utóbbi években – ez esetben azt nem mondanám, hogy az elmúlt tizenhat évben végig, de a magunk mögött hagyott tizenkettőben, vagyis az Orbán-kormány harmadik, negyedik és ötödik ciklusa alatt – megtapasztalhattam, mivel jár, ha kritizálom a NER-hez tartozó elitet. Az álláspontok, a döntések megvédése, megmagyarázása, szakmai vita helyett egyszerűen ignorálnak, vagyis nem vesznek tudomást a létezésemről, a kérdéseimre a minisztériumok, valamint az egyéb állami intézmények nem válaszolnak, vagy ha mégis, akkor megpróbálnak a sárba tiporni, mondván, nem értek semmihez, vagy csak rosszindulatú vagyok.

Mondani sem kell, hogy ez a fajta hozzáállás mennyire megnehezíti egy újságíró munkáját, akinek az a feladata, hogy tájékoztassa az embereket a világ történéseiről, az egyes kormányzati döntések mozgatórugóiról, hátteréről. Ha nem kapjuk meg a hiteles tájékoztatáshoz elengedhetetlen információkat, akkor azokat kénytelenek vagyunk egyéb forrásokból beszerezni, hogy kielégítsük olvasóink híréhségét. S bizony nekünk is van véleményünk, teszünk észrevételeket, kritizálunk, bírálunk, ahogy az egy demokráciában a negyedik hatalmi ágnak számító médiamunkások dolga – vagyis a nem egyik vagy másik párttal szimpatizáló újságíróké, hanem azoké, akik gondolkodni is képesek, tekintet nélkül arra, hogy a négyévente esedékes országgyűlési választásokon hová tették az X-et.

Ám nem volt elég, hogy átnéztek rajtunk. Engem például 2016 novemberében kirúgtak a nem sokkal azelőtt Mészáros Lőrinc tulajdonába került Világgazdaságtól, amit nem volt nehéz összefüggésbe hozni azzal, hogy 2014 augusztusában – még a HVG munkatársaként – lerántottam a leplet arról, hogy az akkor Matolcsy György vezette Magyar Nemzeti Bank (MNB) 200 milliárd forintnyi közpénzt négy alapítványba menekített ki (melyet követően újabb 60 milliárddal még két alapítványt gründoltak).

Matolcsy Györgyöt (sem) lehetett megkritizálni

Fotó: MTI

Így hát tulajdonképpen nem is kellene annyira fennakadnom azon, ami Simor Andrással történt. Mégis megdöbbentett. Az a mód, ahogyan behívatta az MNB akkori alelnöke, Kandrács Csaba az egyik legnagyobb hazai kereskedelmi bank, az Erste vezérigazgatóját, Jelasity Radovánt, közölvén, hogy ameddig Simor az anyabankjuk, a bécsi Erste Group felügyelőbizottságának a tagja, addig a bankfelügyelet „rendkívül szigorúan és nagyon kellemetlenül” fog eljárni az Erste Bank Hungaryvel szemben.

Ez a zsarolás tipikus esete. Annak ugyanis az a lényege, hogy az elkövető jogtalan haszonszerzés végett erőszakkal vagy fenyegetéssel kényszerít mást valamire, amivel vagyoni hátrányt okoz, s amit a magyar Büntető Törvénykönyv alapesetben 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntet.

Az volt Simor „sara”, hogy egy 2023 novemberi cikkben kritizálni merte az MNB intézkedéseit, azt állítva, hogy ha tette volna a dolgát, akkor elkerülhető lett volna a forint összeomlása és az infláció elszabadulása. Szakmai vita, érvelés helyett (itt is) jött a retorzió.

Matolcsy pedig – mert ne legyenek kétségeink, aligha Kandrács fejéből pattanhatott ki az, hogy megalázó módon, egy ablaktalan szobában, a mobilját az ajtó előtt hagyva zsarolják meg az Erste vezérét – nemhogy elnyerné a méltó büntetését, hanem még ellentámadásba is lendült. Tovább osztja az észt – ahogy azt már a regnálása alatt is megszokhattuk tőle –, podcastol és nem utolsósorban azt állítja, az alapítványokkal minden a legnagyobb rendben volt és van, Simor ezzel kapcsolatos állításai pedig szakmailag megalapozatlanok.

Persze ne csodálkozzunk Matolcsy viselkedésén, ha a hazai hatóságok már több mint egy éve nem képesek mit kezdeni az MNB-alapítványok felettébb gyanús ügymenetével. Az Állami Számvevőszék 2025 márciusában tett büntetőfeljelentést, miután vizsgálata súlyos szabálytalanságokat és több bűncselekmény gyanúját – köztük a hűtlen kezelést – tárta fel a PADME és a Domus Meriti Alapítvány kapcsán. A feljelentések nyomán a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda ismeretlen tettes (!) ellen indított eljárást, a nyomozás középpontjában az alapítványi vagyon (közel 500 milliárd forint) és az azt kezelő Optima Befektetési Zrt. gyanús tranzakciói állnak.

Kérdés, a leendő miniszterelnök talál-e fogást Matolcsyn. Magyar Péter korábbi kijelentése szerint – ahogy fogalmazott – a „Matolcsy-klán” több száz milliárd forintot lopott el az MNB-ből az alapítványokon keresztül. A Tisza Párt elnöke ígéretet tett arra, hogy kormányra kerülése esetén 16 évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot indít a jegybanki botrány minden szereplője, köztük Matolcsy ellen is. A minap pedig, amikor a nyomozás az ügyészséghez került, Magyar úgy fogalmazott, hogy „a legfőbb ügyész megvárta, míg a Nemzeti Bank kirablói lelépnek a lopott szajréval”, utalva arra, hogy a hatóságok szándékosan hagytak időt az érintetteknek (például Matolcsy Ádámnak) a távozásra. A leendő kormányfő szerint az MNB alapítványai a „közpénz jelleg elveszítésének” álcája alatt a kormányközeli elit (vagyis, teszem hozzá: a NER) gazdagítását szolgálták.

A vádak tehát megfogalmazódtak. Kíváncsian várom, a kormányváltást követően ez ügyben is lesz-e éles fordulat.

A rovat korábbi cikkeit itt olvashatják.

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)