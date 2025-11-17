1p
Közélet Közösségi közlekedés Lázár János

Sínen van Lázár János terve

mfor.hu

Érkeznek a mozdonyok.

Lázár János építési és közlekedési miniszter év elején tett 10 vállalása keretében 100 újabb mozdonyt szerez be a MÁV csoport, ezekből már megérkezett az 50. – mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) parlamenti államtitkára, Csepreghy Nándor.

A 100 mozdony beszerzésének felénél tartanak, és december végéig még további 5 mozdony áll napi üzembe, ezzel támogatva a menetrendszerűség javítását és tartását. A fennmaradó 45 jármű 2026 első három negyedévében érkezik, tehát a MÁV napi működéséhez szükséges mintegy 200 mozdony közül 100 már teljesen korszerű lesz – tette hozzá.

