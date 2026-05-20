Sok magyar örülne, ha hoppon maradna az előző kormány

Az előző kormány tagjainak járó végkielégítés kérdése forró téma volt az elmúlt napokban Magyarországon, Magyar Péter beiktatása óta nyilvánvalóvá tette, hogy az Orbán-kormány tagjainak nem fogják kifizetni ezt, sőt elvárja azt is, hogy önként mondjanak le erről. A HVG cikkében emlékeztetett, Gulyás Gergely frakcióvezető bejelentette, hogy felajánlják a pénzt egy kárpátaljai gyermekotthonnak, majd később ugyanerre jutott Orbán Viktor is, akinek a törvény szerint bruttó 38 millió forint járna.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor nem kapja meg a közel 40 milliós végkielégítését Még tegnap posztolt erről Magyar Péter.

Az Europion a HVG számára készített reprezentatív felmérése szerint a miniszterelnök ebben a kérdésben is bírja a társadalom támogatását, ugyanis a teljes népesség 47 százaléka teljes mértékben, 23 százaléka pedig inkább egyetért azzal, hogy ne fizessék ki a végkielégítéseket. Érdekesség, hogy összességében még a Fidesz-szavazók 29 százaléka is úgy van vele, hogy nem jár lelépési pénz a leköszönő kormánytagoknak – derült ki a felmérésből.

A felmérésben a válaszadók többsége, mintegy 56 százalék úgy gondolta, hogy a miniszterek alatti tisztségviselők se kapjanak végkielégítést, 32 százalék szerint pedig egyedi elbírálások alapján kellene dönteni erről.

Havasi Bertalan ügye Orbán Viktor korábbi és leendő sajtófőnöke szombaton keveredett emlékezetes szóváltásba Magyar Péterrel, így az Europion kifejezetten az ő esetéről is kérdezte a válaszadókat. A teljes népesség 49 százaléka szerint nem jár végkielégítés a távozó helyettes államtitkárnak, és csak a megkérdezettek ötöde szerint kellene megkapnia, a Fidesz-szavazók ezt éppen fordítva látják.

Mi legyen Sulyok Tamással?

Végül Sulyok Tamás köztársasági elnök távozása is téma volt a felmérésben – Magyar Péter a kezdetek óta jelezte, hogy a köztársasági elnököt nem tartja méltónak a feladatra, és május 31-ig várja a lemondását. Olvasóink is szavaztak arról, hogy ki legyen az utódja:

Kapcsolódó cikk Olvasóink megszavazták: ő lehetne Sulyok Tamás utódja? Önöket kérdeztük az új államfő személyéről.

Az Europion felmérése szerint Magyar Péter szándékát ebben az esetben is támogatja a többség, a teljes népesség 74 százaléka mondja azt, hogy Sulyoknak mennie kell, 27 százalék azonban bár egyetért a miniszterelnök követelésével, annak stílusa már nem tetszik neki. Ezt még a Tisza-szavazók 26 százaléka is így gondolja, noha nekik mindössze 3 százalékuk mondja azt, hogy Sulyokot nem kellene eltávolítani.

A cikkből végül kiderült, a Sulyok eltávolításához szükséges esetleges alkotmánymódosítás támogatása már alacsonyabb, a megkérdezettek csupán 51 százaléka támogatná az alkotmány módosítását ennek céljából, 31 százalék nem támogatná ezt, 18 százalék pedig nem tudja eldönteni.