3p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Közélet Orbán Viktor

Sok magyar örülne, ha hoppon maradna az előző kormány

mfor.hu

Szemmel látható a végkielégítések ügyében Magyar Péter álláspontjának támogatottsága.

Az előző kormány tagjainak járó végkielégítés kérdése forró téma volt az elmúlt napokban Magyarországon, Magyar Péter beiktatása óta nyilvánvalóvá tette, hogy az Orbán-kormány tagjainak nem fogják kifizetni ezt, sőt elvárja azt is, hogy önként mondjanak le erről.  A HVG cikkében emlékeztetett, Gulyás Gergely frakcióvezető bejelentette, hogy felajánlják a pénzt egy kárpátaljai gyermekotthonnak, majd később ugyanerre jutott Orbán Viktor is, akinek a törvény szerint bruttó 38 millió forint járna.

Az Europion a HVG számára készített reprezentatív felmérése szerint a miniszterelnök ebben a kérdésben is bírja a társadalom támogatását, ugyanis a teljes népesség 47 százaléka teljes mértékben, 23 százaléka pedig inkább egyetért azzal, hogy ne fizessék ki a végkielégítéseket. Érdekesség, hogy összességében még a Fidesz-szavazók 29 százaléka is úgy van vele, hogy nem jár lelépési pénz a leköszönő kormánytagoknak – derült ki a felmérésből.

A felmérésben a válaszadók többsége, mintegy 56 százalék úgy gondolta, hogy a miniszterek alatti tisztségviselők se kapjanak végkielégítést, 32 százalék szerint pedig egyedi elbírálások alapján kellene dönteni erről.

Havasi Bertalan ügye

Orbán Viktor korábbi és leendő sajtófőnöke szombaton keveredett emlékezetes szóváltásba Magyar Péterrel, így az Europion kifejezetten az ő esetéről is kérdezte a válaszadókat. A teljes népesség 49 százaléka szerint nem jár végkielégítés a távozó helyettes államtitkárnak, és csak a megkérdezettek ötöde szerint kellene megkapnia, a Fidesz-szavazók ezt éppen fordítva látják.

Mi legyen Sulyok Tamással?

Végül Sulyok Tamás köztársasági elnök távozása is téma volt a felmérésben – Magyar Péter a kezdetek óta jelezte, hogy a köztársasági elnököt nem tartja méltónak a feladatra, és május 31-ig várja a lemondását. Olvasóink is szavaztak arról, hogy ki legyen az utódja:

Az Europion felmérése szerint Magyar Péter szándékát ebben az esetben is támogatja a többség, a teljes népesség 74 százaléka mondja azt, hogy Sulyoknak mennie kell, 27 százalék azonban bár egyetért a miniszterelnök követelésével, annak stílusa már nem tetszik neki. Ezt még a Tisza-szavazók 26 százaléka is így gondolja, noha nekik mindössze 3 százalékuk mondja azt, hogy Sulyokot nem kellene eltávolítani.

A cikkből végül kiderült, a Sulyok eltávolításához szükséges esetleges alkotmánymódosítás támogatása már alacsonyabb, a megkérdezettek csupán 51 százaléka támogatná az alkotmány módosítását ennek céljából, 31 százalék nem támogatná ezt, 18 százalék pedig nem tudja eldönteni.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Magyar Péter lemondta egy fontos osztrák programját

A vártnál korábban térhet haza.

Zelenszkijjel találkozhat Magyar Péter rövidesen?

Zelenszkijjel találkozhat Magyar Péter rövidesen?

Különleges helyszínen, Beregszászon valósulhat meg a kétoldalú találkozó.

Itt a bejelentés – ő lesz az új vezérkari főnök

A honvédelmi miniszter Facebookon jelentette be.

Színészek, újságírók és művészek a dobogón

Európa egyetlen footgolf pályáján rendezték meg tucatszor a Footgolf Csúcs Kupát. Újságíró nyerte az egyéni versenyt, míg csapatban a színészek diadalmaskodtak.

Magyar Péter bepillantást engedett a kegyelmi ügy bugyraiba – percről percre a kormányfő sajtótájékoztatójáról

Magyar Péter kedden 8:30 órától sajtótájékoztatót tartott a két évvel ezelőtti kegyelmi ügy háttéreréről. Az ügyvédet végül nem nevezte meg, ám egyértelműen körül írta, ki lehet az.

Lemondott Vitézy Dávid a mandátumáról, már az utódja is megvan

Lemondott Vitézy Dávid a mandátumáról, már az utódja is megvan

Viszlát közgyűlés, üdv bársonyszék!

Cáfolja a Fidesz a költségvetéssel kapcsolatos vádakat

Cáfolja a Fidesz a költségvetéssel kapcsolatos vádakat

Bűnbakot keresnek Magyar Péterék?

Újabb államtitkár kilétére derült fény

Heidl György lehet a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium egyházi ügyekért felelős államtitkára a Magyar Hang értesülése szerint.

Több évtizedes mélységekbe zuhant a Fidesz népszerűsége

Több évtizedes mélységekbe zuhant a Fidesz népszerűsége

A Publicus Intézet májusi kutatása szerint már csak 20 százaléknyi szavazatot kapna a volt kormánypárt, ha most lennének a választások. Az április 12-ei történelmi vereség óta nagyjából 1 millió szavazót veszített Orbán Viktor pártja,

A Magyar-kormány nyilvánosságra hozza a kegyelmi dossziét?

Erről is tárgyaltak a hétfői kormányülésen. Részletek 17 órakor.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei? (x)
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van


Az ország jövője a hazai kkv-szektor kezében van.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG