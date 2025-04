Sok sebből vérzik a boltokban történő pénzfelvétel

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Azt, hogy a lehetőséggel nincsen minden rendben, mutatja az is, hogy a Szabad Európa által megkérdezett boltos, amellett, hogy rendkívül nehezen tudta elintézni a lehetőséget, nagyon kevés olyan vásárlóval találkozik, aki ezt igénybe veszi, az 1100 fős településen havonta 1-2 ember.

Nagyon kevés boltban lehet vásárlást követően készpénzt felvenni – írja a Szabad Európa . A kormány még 2023 nyarán módosított a jogszabályokon annak érdekében, hogy az üzletekben készpénzt lehessen felvenni, amire a cikk szerint azért volt szükség, mert nagyon sok kistelepülésen szűnt meg a posta, illetve zárt be a takarékszövetkezet, ezzel lényegesen lecsökkentve a pénzfelvétel lehetőségét, hiszen a takarékok bezárásával az ATM-eket is leszerelték. A jogszabálymódosítással a bolti készpénzfelvétel (cash back) elterjesztésével tervezték enyhíteni a helyben élők problémáit, amelynek lényege az lett volna, hogy aki legalább háromezer forint összegben vásárol egy üzletben, kétszer egy hónapban legfeljebb 40 ezer forintot ingyenesen felvehet készpénzben a kártyájáról.

