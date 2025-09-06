Sokan hagyták el a Fideszt tavaly június óta, de van visszaszivárgás is

A 21 Kutatóközpont felmérésében összevetette, hogy a 2024-es európai parlamenti (EP) választáson melyik pártra voksoltak a válaszadók emlékezetük szerint, és hogy most vasárnap kire szavaznának.

A 24.hu által ismertetett eredmény szerint az EP-választáson nem szavazó, pártnélküli választópolgárok 9 százaléka olyan jelenlegi Tisza-szavazó, aki tavaly nem voksolt. A Fidesznél ez az arány 4 százalék.

A 2024-es európai választáson a Fideszre voksolók 83, a Tiszára szavazók 93 százaléka választaná most vasárnap is ugyanazt a pártot. Ez júniushoz képest a Fidesznél öt százalékponttal jobb arány. (A 24 emlékeztet: a Fidesz csaknem 45 százalékos eredménnyel nyerte meg a tavaly júniusi EP-választást a majdnem 30 százalékot szerző Tisza előtt.)

A tavalyi választástól tartózkodók közel tizede szavazna most a Fideszre, 22 százalékuk viszont a Tiszára. Júniusban még csak 4 százalékuk nyilatkozta, hogy a kormánypártot választaná, tehát augusztusban kétszer annyian voltak. Az EP-választáson a DK–MSZP–Párbeszéd koalíciót választóknak a nyár elején még a fele választotta volna a DK-t, augusztusban ez az arány 22 százalékra csökkent, miközben a Tiszához átpártolók aránya 38-ról 53 százalékra nőtt. A tavaly a Kétfarkú Kutya Pártra szavazók körében is hasonló változás tapasztalható, júniusban még 35, augusztusban már 56 százalékuk mondta azt, hogy most vasárnap a Tisza Pártra voksolna.