Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Sokan hagyták el a Fideszt tavaly június óta, de van visszaszivárgás is

A 21 Kutatóközpont felmérése szerint a 2024. júniusi EP-választáson a nagyobbik kormánypártra szavazóknak a 83 százaléka ikszelne most is ugyanoda.

A 21 Kutatóközpont felmérésében összevetette, hogy a 2024-es európai parlamenti (EP) választáson melyik pártra voksoltak a válaszadók emlékezetük szerint, és hogy most vasárnap kire szavaznának.

A 24.hu által ismertetett eredmény szerint az EP-választáson nem szavazó, pártnélküli választópolgárok 9 százaléka olyan jelenlegi Tisza-szavazó, aki tavaly nem voksolt. A Fidesznél ez az arány 4 százalék.

A 2024-es európai választáson a Fideszre voksolók 83, a Tiszára szavazók 93 százaléka választaná most vasárnap is ugyanazt a pártot. Ez júniushoz képest a Fidesznél öt százalékponttal jobb arány. (A 24 emlékeztet: a Fidesz csaknem 45 százalékos eredménnyel nyerte meg a tavaly júniusi EP-választást a majdnem 30 százalékot szerző Tisza előtt.)

A tavalyi választástól tartózkodók közel tizede szavazna most a Fideszre, 22 százalékuk viszont a Tiszára. Júniusban még csak 4 százalékuk nyilatkozta, hogy a kormánypártot választaná, tehát augusztusban kétszer annyian voltak. Az EP-választáson a DK–MSZP–Párbeszéd koalíciót választóknak a nyár elején még a fele választotta volna a DK-t, augusztusban ez az arány 22 százalékra csökkent, miközben a Tiszához átpártolók aránya 38-ról 53 százalékra nőtt. A tavaly a Kétfarkú Kutya Pártra szavazók körében is hasonló változás tapasztalható, júniusban még 35, augusztusban már 56 százalékuk mondta azt, hogy most vasárnap a Tisza Pártra voksolna.

Washingtoni sugallatra alakítaná át az adórendszert a Tisza Párt?

A Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzetközi Valutalapot (IMF) sejti a háttérben.

Most akkor kinek is kéne felvágnia az ereit?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az Állami Szánvevőszék (ÁSZ) elnöke, Windisch László sérelmezi, hogy miért fanyalognak bizonyos sajtótermékek egyes mutatókon, hiszen a gazdaság nem pusztán számokból áll, azt érzelmek és hangulatok mozgatják. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Kásler Miklós

76 évesen elhunyt Kásler Miklós

Életének 76. évében meghalt Kásler Miklós Széchenyi-díjas egyetemi tanár.

Tíz százalékpontos előnyben a Tisza a Fidesz előtt

A Závecz friss közvélemény-kutatása szerint mindkét nagy párt tudta növelni a szavazótáborát a nyáron, de a Tisza egyértelműen, 10 százalékkal vezet a Fidesz előtt – írja a Hvg.hu.

Az irány már látszik, az út még nem – így készül átvenni a Tisza a kormányzást

Egymillió forintos minimálbér, kata-reform és a férfiak is nyugdíjba mehetnek 40 év munka után – többek között ezt ígéri a Tisza Párt megválasztása esetére. Az eszközök azonban nem minden ígéretnél látszódnak, például arra sem mutattak be kész tervet, hogyan hoznának haza több mint 4100 milliárd forint uniós forrást négy hónap alatt. Utánanéztünk, hogyan fejlődött Magyar Péter pártjának választási programja másfél év alatt.

Budapesti látogatása alatt a magyar titkosszolgálatnál is járhatott Orbán Viktor vendége

Hivatalosan gazdasági kérdésekről jött tárgyalni Csen Ven-Csing titkosszolgálati tiszt. 

Közeledik az RTL a NER-hez? Magyar Péter elárulta, mit gondol

A Tisza Párt elnöke szerint nem minden tökéletes a csatornánál.

Már megint az Orbán-kormány orrára koppinthatnak Brüsszelben

Kötelesek elismerni a tagállamok a megélt nemi identitást.

Rémisztő adatot kapott Orbán Viktor Magyar Péterről, de van még miben reménykednie

Simán vezet Magyar Péter – vagy mégsem?

Váratlant húz Orbán Viktor Kötcsén

Fellebben a lepel Kötcsén.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (x)

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

