Sokasodnak a tüntetések, most Puzsér Róbert hív mindenkit

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Kapcsolódó cikk Hetvennél is több EP-képviselő érkezik „provokálni” az Orbán-kormányt Vajon megbírságolják őket a magyar hatóságok?

„Polgári Ellenállás” néven hirdetett tüntetést június 10-re a Kossuth térre Puzsér Róbert publicista. Már az eseményt is létrehozták a Facebook-on, amely aznap 18 órakor kezdődik.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!